حبيش: دعاؤنا للجيش في معركة تحرير جرود القاع ورأس بعلبك on August 6, 2017

انطلقت فعاليات بطولة عكار الأولى في ال “ميني فوتبول” التي تنظمها مصلحة الرياضة في “تيار المستقبل” – عكار على أرض ملعب وادي الجاموس، برعاية عضو كتلة “المستقبل” النائب هادي حبيش وحضور المنسق العام للتيار في عكار خالد طه على رأس وفد من مكتب المنسقية والمجلس ومنسق الرياضة في التيار حسام زبيبو ممثلا بمسؤول الأنشطة المركزية مصطفى الدركوشي ورؤساء بلديات ورياضيين ومهتمين.

بداية ألقى رئيس بلدية وادي الجاموس الشيخ خضر عكاري كلمة قال فيها: “نبدأ بالسلام لأننا نؤمن به ولا نؤمن بالإرهاب ولا بالتكفير. نؤمن ونعمل على بناء وطن السلام والمواطنية الصالحة، ونبعث من هنا رسالة طيبة مملوءة بالشكر والامتنان إلى جيشنا في عيده ونقول له لا نقبل بسلاح إلا سلاحك فهو الشرعي وأنت الشرعية”.

وتوجه طه في كلمة إلى مصلحة الرياضة: “المسيرة الرياضية هي مسيرة عطاء وتضحية، هذه هي تماما مسيرة تيار المستقبل، العطاء والتضحية ونكران الذات وكل ذلك من أجل المصلحة العامة. عندما يدعم التيار الرياضة ويرعى الرياضيين، هذا سير على نهج أول من آمن به وسار عليه الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان الداعم الأول للرياضة والرياضيين، فباسم التيار أعرب عن فخري بهذه البطولة التي يشارك فيها أكثر من 100 من أندية عكار ونتمنى لها النجاح”.

وشدد على أن “لا شرعية إلا للجيش، وهو وحده يحمينا ونحن كلبنانيين نؤمن بهذا الجيش والقوى الأمنية الشرعية فهي الوحيدة المخولة الدفاع عن أمن اللبنانيين واستقرارهم، ولن نقول بالتالي شكرا إلا للجيش اللبناني ولرئيس الحكومة سعد الحريري الذي يشغله دائما هاجس دعم الجيش وتأمين مستلزماته القتالية في حربه ضد الإرهاب”.

حبيش



وكانت كلمة لحبيش قال فيها: “أود في مستهل كلمتي أن أتوجه بالتهنئة إلى مصلحة الرياضة في تيار المستقبل – عكار بتنظيمها هذه الدورة الرياضية التي لنا شرف رعايتها، بطولة عكار الأولى في “الميني فوتبول” التي يشارك فيها أكثر من 100 فريق من مختلف مناطق عكار. وعدي لكم أنها لن تكون الأخيرة بل ستكون فاتحة للبطولات والدورات بل أقول المهرجانات الرياضية التي ستجعل إسم عكار الرياضي في الطليعة. دائما كنا داعمين لكم وللرياضة إنطلاقا من إيماننا الراسخ بأن الرياضة فعل حياة. الرياضة محبة والرياضة أخلاق … واليوم نؤكد أمامكم ولكم أن هذا الدعم لن يتوقف، بل سيستمر وبوتيرة أكبر”.

أضاف: “شهدت عكار في المرحلة الأخيرة حركة رياضية تنموية إن من خلال تشييد الملاعب أو من خلال تنظيم فرق ودورات وغير ذلك من الأنشطة الرياضية كنتم روادها وكنا معكم من السعاة والداعمين. هذا جيد لكن لا يكفي. نريد في عكار ملاعب أولمبية مرخصة وأندية تشارك في الدوري اللبناني، ما المانع؟ بما أن الإرادة والعزيمة والطاقات موجودة. أعدكم أن الرياضة عندنا ستبقى أولوية وسنعمل على الاستحصال على تراخيص للأندية، وإنشاء الملاعب ذات المواصفات العالمية وسنسعى لتكون أنديتنا في الدرجة الأولى وطنيا. لن نألو جهدا، وسنعمل بكل قوة مع وزارة الشباب والرياضة لكي تأخذ عكار حقها الرياضي في مجال التنمية الرياضية لكي تكون لنا منشآتنا الرياضية التي تليق برياضيي عكار. وزارة الشباب والرياضة تساهم سنويا بإنشاء ملاعب بالتنسيق مع البلديات لذلك أدعوكم إلى تحضير ملفات بالتنسيق مع بلدياتكم ليصار إلى تقديمها للوزارة وأعدكم شخصيا بدعم طلباتكم للوصول إلى إنشاء ملاعب على مستوى عال”.

وتابع: “يمر وطننا الحبيب لبنان بظروف أمنية صعبة يتحضر فيها جيشنا لخوض معركة تحرير جرود القاع ورأس بعلبك فله منا ألف تحية وتحية. ولأبنائنا العكاريين نقول: أنتم ركن هذه المؤسسة وعمادها. قلبنا معكم وعقلنا معكم وصلواتنا ودعاؤنا لكم ولزملائكم في المؤسسة العسكرية أن يحفظكم الله، كما نطلب من الله الشفاء العاجل لجرحانا العسكريين وعودة الأسرى منهم الذين وقعوا في قبضة الإرهاب”.

وختم: “يدي بيدكم لنكمل المسيرة كما كنا على الدوام”.

في الختام، أعلن حبيش انطلاق المباراة الأولى بين فريقي النادي الإجتماعي – طرابلس ومنتخب عكار وانتهت بنتيجة 2-4 لصالح النادي الإجتماعي.

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