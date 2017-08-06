حاطوم: ما حدث في جرود عرسال انتصار وكفى عزفا على الاوتار الطائفية on August 6, 2017

رأى مسؤول الاعلام المركزي في حركة “أمل” طلال حاطوم أن “البعض في لبنان، ما ان يرى هذا الوطن يخرج من ازمة او نفق حتى يحاول ادخاله في ازمات اخرى ونفق جديد”.

وفي احتفال تأبيني في مجمع السيدة الزهراء- صلحا- في بئر حسن، حضره إلى حاطوم: المسؤول التنظيمي لاقليم بيروت في حركة “أمل” علي بردى وقيادة المنطقة السادسة وشعبة الحرش في “أمل” وحشد من أبناء المنطقة والجوار، قال حاطوم: “منذ أن اعلن الامام موسى الصدر بأن إسرائيل شر مطلق وعدو، وان هبوا للدفاع عن الوطن وكونوا عونا لاخوانكم لدفع الظلم والحرمان عنهم وكونوا المشاعل لاضاءة عتمة ليل هذا الوطن، حملناالسلاح ودافعنا عن لبنان ولا زلنا ندافع لرفع الحرمان والظلم عن الوطن والمواطن، مؤمنين بأن وحدتنا الوطنية وعيشنا المشترك من أهم عوامل القوة لوطننا”.

أضاف: “نعيش هذه الايام ذكرى حرب تموز 2006 والمواجهات البطولية التي قامت بها كل فصائل المقاومة بوجه آلة القتل والدمار الاسرائيلية والتي انتصرنا فيها بصمودنا وإيماننا بمجتمع المقاومة وثقافة المقاومة على هذا العدو الغاشم”.

وقال: “العدو الصهيوني والإرهاب التكفيري وجهان لعملة مزورة واحدة ورغم ذلك فاننا نسمع اصواتا نشازا تخرج على الإجماع الوطني تحاول ان تصور الامور بغير حقيقتها، بعيدا عن هؤلاء، نحن من مدرسة اسسها الامام السيد موسى الصدر لتكون مدرسة وطنية جامعة، هذه الاصوات النشاز لن تستطيع ان تشوه الانجاز الكبير الذي تمخض نصرا على الجماعات التكفيرية الارهابية في جرود عرسال بتضامن وتكامل وتكافل الشعب والجيش والمقاومة”.

وسأل حاطوم هذه الاصوات النشاز: هل جبهة النصرة وداعش جمعيتان خيريتان ام انهما منظمتان ارهابيتان عاثتا فسادا في لبنان من تفجير وقتل وخطف وارهاب؟ وهل هاتان المنظمتان التكفيريتان كانتا تتخذان من جرود عرسال منتجعا سياحيا ام قواعد عسكرية ارهابية تشكل انطلاقا للارهابيين للتفجير والقتل والخطف؟”.

وقال: “كفى مزايدة حول هذا الموضوع وكفى عزفا على الاوتار الطائفية والمذهبية”، مضيفا “نحن نؤمن بأن لبنان وطن نهائي لكل أبنائه وهذا ما تعلمناه من امامنا المغيب السيد موسى الصدر الذي نعيش شهره “آب” حيث نتذكر مواقفه وشعاراته الوطنية التي نحن بأمس الحاجة إليها حول لبنان ومناطقه من شماله الى عاصمته وجباله وجنوبه وبقاعه حيث اعتصم حرصا على دير الاحمر والقاع وشليفا ودير الاحمر وكل قرى البقاع كحرصه على كل لبنان ولم يكن يميز بين مواطن وآخر الا بمقدار ما كان يقدمه لوطنه في وقت كان الاقطاع السياسي يوزع المناصب ويتقاسم الحصص”.

وأكد حاطوم “ان ما حدث في جرود عرسال هو انتصار وانجاز يسجل للجيش والمقاومة وللشعب ولكل شريف في هذا الوطن، ولكل مناطق الوطن. هذا الانجاز ازاح كابوسا عن صدر الوطن ومنع هذه الجرود ان تتحول الى مزارع شبعا ثانية”، مشيرا الى “أننا شعب مقاوم نلتف حول الجيش في أيقونة وطنية تشكل حرزا للبنان اذ اننا نتطلع الى البقاع كما الى الجنوب كما لأي منطقة في لبنان لمواجهة العدو التكفيري كما العدو الاسرائيلي”.

وعن الجيش ذكر حاطوم “ان ما حصل ويحصل في جرود رأس بعلبك والقاع هو انجاز يسجل للجيش الذي قدم الشهداء الابطال والجرحى وسعى ويسعى ونسعى معه لتحرير اسراه من تلك الطغمة القاتلة والارهابية والتي تقدر قيادة الجيش أسلوب وتوقيت تحرير جرود رأس بعلبك والقاعدة مما تبقى من فلول الجماعات التكفيرية الإرهابية ونحن سنكون معه وإلى جانبه.

ودعا الى “عدم اضاعة البوصلة التي حدد اتجاهها امام المقاومة والوطن حول العدو الحقيقي والقضية الاساس الا وهي فلسطين مذكرا بقول الامام: “ان شرف القدس يأبى ان تتحرر الا على ايدي المؤمنين الشرفاء” وهذا ما نؤمن به في حركة امل”.

وقال: “نحن في حركة امل ندرك اننا لا نعيش بجزيرة منعزلة بل في محيط نؤثر ونتأثر به سلبا وإيجابا وهذا ما نراه من خلال حركة دولة الرئيس نبيه بري الذي يدور في هذا الفلك حيث يمتلك الحنكة السياسية والقدرة التي تخوله ان يكون صمام امان هذا الوطن والمحيط وهذا ما يتضح من كلامه في احتفال تنصيب الرئيس الايراني حسن روحاني مؤخرا وما قاله عنه الرئيس روحاني والقيادات في إيران من حيث أهمية الدور والحراك السياسي الذي يقوم به”.

وختم حاطوم بالدعوة الى “تعزيز وضعنا الداخلي وما يواجهه المواطن من مصاعب ومتطلبات واحتياجات كثيرة”، ومطالبا ب”اقرار سلسلة الرتب والرواتب ليرتاح هذا المواطن بعد كل هذه المعاناة فينال ما يستحق من خلال اقرار قانون السلسلة حتى يصبح نافذا قريبا عله يخفف قليلا من معاناة المواطن في لبنان”.

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