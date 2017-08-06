المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى يوجه رسالة لحزب الله on August 6, 2017

خذ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، بالنشر في مدونته الرسمية على موقع “تويتر”، صورا لعناصر من “حزب الله” اللبناني تحت وسوم: “شايفينكو لا شيء يخفى علينا”، واكد أدرعي أن الحزب يرسل أعضاءه إلى الحدود الجنوبية “للعمل” هناك بعد ارتداءهم الزي المدني.

ويعتبر ما أخذ به المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي للإعلام العربي، تصعيدا إعلاميا هو الأول من نوعه، وغرد أدرعي: “انتهاك قرار مجلس الأمن 1701 بات أمرا عاديًا بالنسبة لحزب الله. فهو يرسل أعضاءه بزي المدنيين العزل للعمل على الحدود”.

ووفق التغريدة فإن صاحبي الصورتين هما “علي رضا حسين شيري” و”علي حمود”، وقد زارا الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة أكثر من عشرين مرة بحسب زعم أدرعي.

وأكمل في تغريدة ثانية: “حزب الله يستمر في تعريض مواطني لبنان للخطر، متجاهلا مصالحهم وينتهك القرارات الدولية باستمرار”.

​

وقالت مواقع إعلامية لبنانية أن هذه التغريدات تأتي في سياق الحرب النفسية والإعلامية التي تخوضها إسرائيل والمنهج التحريضي الذي يتبعه أدرعي، وهو الذي كان منذ يومين حاول استعمال آيات من القرآن الكريم بهدف تجنيد الشبان في الموساد الإسرائيلي.

التعليقات