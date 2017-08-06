الجيش: على الاعلام توخي الدقة في المعلومات عن جرود رأس بعلبك والقاع on August 6, 2017

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه التوضيح الآتي:

“يقوم بعض المحللين في وسائل الإعلام بإدلاء آراء وإجراء تحليلات عن الواقع العسكري في منطقة جرود رأس بعلبك والقاع وفي معظمها هي غير دقيقة.

تدعو قيادة الجيش وسائل الإعلام والاشخاص المعنيين، إلى توخي الدقة في الإدلاء بالمعلومات والتحليلات المذكورة، والعودة إليها للحصول على الوقائع والمعطيات الصحيحة”.

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