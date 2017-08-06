الاحدب: لربط النزاع مع حزب الله على قاعدة لا تسويات سياسية معكم ولا تتدخلوا بشؤوننا on August 6, 2017

رأى رئيس لقاء الإعتدال المدني مصباح الأحدب ، أنه “لا يصح أن يتم وضعنا أمام نموذجين في طرابلس: الأول يريد البقاء في السلطة فيتنازل عن حقوق السنة وفق تسويات سياسية مع فرقاء آخرين لضمان بقائه، والثاني يستمر بسياسة التحريض الداخلي والحض على قتال الصفويين والفرس. فهذان النموذجان لم يعودا مقبولين، ولم تعد تنطلي شعاراتهما الفارغة المكللة بسياسة النفاق على أهل طرابلس”.

وشدد خلال استقباله وفودا شعبية، على “أن المطلوب اليوم هو “ربط النزاع مع حزب الله على قاعدة لا تسويات سياسية معكم ولا تتدخلوا بشؤوننا، لأن علينا أن نحض أنفسنا على بناء وتنمية طرابلس وإعادتها الى الخارطة اللبنانية، بدلا من استغلالها وإظهارها كقمرة قيادة للتحريض ومنطلق للهجمات على الآخرين دون أي حلحلة أزماتها وإصلاح معاناتها وبناء أركانها التي هشمتها هذه السياسات” .

وأكد الأحدب: “أن المطلوب ايجاد حلول للسجلات العدلية للشباب الطرابلسي المضطهد وإعادة دمجه بالمجتمع الذي طرد منه بسبب السياسيين الذين سلحوه ، ومن ثم تخلوا عنه وزجوه في أقبية السجون”.

وختم الاحدب داعيا الى “ايجاد حل لمشكلة وثائق الإتصال ومذكرات التوقيف وتهم الإرهاب العشوائية والإستباقية التي تستهدف شبابنا”.

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