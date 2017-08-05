منى البعلبكي: “أنا بريئة” لم أصرف أدوية منتهية الصلاحية وسبب إيقافي شلل مؤقت لطفل on August 5, 2017



عملت بجامعة الحدود الشمالية السعودية، أكاديمية منذ ٣ سنوات

منى البعلبكي: “أنا بريئة” لم أصرف أدوية منتهية الصلاحية وسبب إيقافي شلل مؤقت لطفل.

دافعت الأكاديمية اللبنانية منى البعلبكي عن نفسها بعد الحملة التي وجهت ضدها واتهمتها بصرف أدوية منتهية الصلاحية ساهمت بوفاة عدد من مرضى السرطان في بلادها، مؤكدة بأنه لم يثبت إدانتها بقتل المرضى أو المتاجرة بأرواحهم.

وقالت البعلبكي في تصريحٍ لـ”سبق” في عام 2008 انقطع علاج citocristin الخاص بمرضى السرطان وتم استبداله بعلاج vincristine وبموافقة مسبقة من لجنة الدواء، وجرى استيراده من شركة Unipharm بإمضاء وزير الصحة السابق الدكتور محمد جواد خليفة.

وأضافت: “الدواء لَم يكن مسجلاً بالضمان واستعمل بأكثر من مستشفى ولَم يتسبب بقتل أي مريض، علماً بأن من آثاره الجانبية الشلل.

وحسب تقرير الدكتور حسن خليفة فإن الدواء تسبب بشلل المرضى بأكثر من مستشفى لكنه لم يقتلهم”.

وتابعت: “صرفت العلاج المستبدل لأحد الأطفال، فأصيب بشلل مؤقت ورفع والده قضية ضدي ولا يزال ملفها مفتوحاً حتى الآن، ولم تثبت إدانتي، وتبديل الدوا

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