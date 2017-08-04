مقدمات نشرات الأخبار في تلفزيونات لبنان 4/8/2017 on August 4, 2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

إرتفعت درجات حرارة جبهة رأس بعلبك وقصفت مدفعية الجيش اللبناني تجمعات مسلحة لتنظيم داعش وأصابت بدقة أربع آليات سقط من كان فيها بين قتيل وجريح غير أن هذا التطور لا يعني بدء المعركة الكبرى المنتظرة.

وفي تقرير أمني ان عدد مسلحي داعش في تلك المنطقة يبلغ سبعمائة وخمسين إرهابيا إلا أن هذا العدد منتشر على أرض واسعة تقدر بثلاثة أضعاف جرود عرسال مما يعني ان المسلحين على هذه المساحة الكبيرة ليس بإمكانهم تشكيل حالة قتالية محكمة الأهداف مما سيسهل على قوة الجيش اللبناني المرصودة للمعركة حسم السيطرة خلال ايام من بدء المعركة.

سياسيا رئيس المجلس النيابي نبيه بري في طهران مشاركا في حفل تسلم الرئيس حسن روحاني ولايته الرئاسية الثانية.

وفي القصر الجمهوري تحضيرات لرحلة الرئيس عون الى نيويورك والتي تقوده ايضا الى باريس وروما الشهر المقبل. وينتظر ان يزور الرئيس الحريري هذا الشهر باريس والشهر المقبل موسكو.

والليلة يوجه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كلمة حول معركة جرود عرسال.

في مجال آخر نفت مراجع صحية ما تردد عن تفشي مرض جلدي في عكار واوضحت لتلفزيون لبنان ان كل ما في الأمر هو ظهور حالتي طفح جلدي في بلدة حنيدر ناجمتين عن لسعة ما يعرف بالذبابة الرملية.

وفي المجال الصحي ايضا كلام كثير على بيع أدوية لمعالجة السرطان واستبدالها في مستشفى رفيق الحريري بأدوية منتهية الصلاحية غير ان الكلمة الفصل تبقى للقضاء الذي سيجري تحقيقا مفصلا حول ذلك.

وقبل الولوج الى تفاصيل الوضع المحلي نبدأ بالحدث الدولي المتعلق بتردي العلاقة بين موسكو وواشنطن وهو ما أكدته روسيا.

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* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”

يوم القرى وشمسها التي استمدت حرارتها من وجوه أبطالها المحررين .. من ملامحهم السمر وضفائرهم الشقر .. من لون جلدهم الوطني الذي ما بدلته سنين الاعتقال برعشيت أزهرت في صيف العودة .. الشرقية صار يحدها شرق النصر وغربه مجدل سلم رفعت سنابلها ترحيبا .. ياطر بلدة الشهداء مسقطة طائرات العدو عاد نبْضها وكتب لها العمر الجديد ..” موساها” قام من جرحه خرج من شائعة الشهادة إلى الحياة وحمل عصاه ليشق بها درب التحرير .

هذه هي أحوال القرى.. التي طلع فجرها من قاعها .. من بلدة يرتفع أذانها عبر كنائسها ومن علوها تسمع صوت المسيح الهادر بوحدة الطوائف. وإذا كانت القاع قد ارتفعت إلى قمة الوطنية فإن لبرعشيت الجنوبية أصواتا منحت لبنان ترتيلة المقاومة واعتلى راعي ابرشية البلدة وليام نخلة منبر الاحتفال ليخطف عبارة ” ألا إن حزب الله هم الغالبون”. والغالبون .. يتحدثون الليلة ليهدوا نصرهم إلى الجيش ويمهدوا له الطريق لتسلم ما تحرر من جرد وذلك في إطلالة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد قليل. وفضل الله مهد لنصرالله عندما قال من ياطر إننا عندما ننتصر ننتصر بشرف وخاطب النائب حسن فضل الله الأمين العام للحزب بالقول: نصر آب تحقق على يديك فمبارك للبنان وجيشه وشعبه ومقاومته هذا الانتصار.

ووسط زخم الاحتفال بالنصر فإن تحية مضمرة لم تسلك طريقها بعد .. ووجب توجيهها إلى رئيس الحكومة سعد الحريري الذي احتفظ بمسافة سياسية عبدت الطريق أمام النصر وساهمت في تحرير الجرود من الإرهاب .. فهو منح ثقته للواء عباس ابراهيم .. الذي يعد عمليا ابن عم المقاومة إن لم يكن ابنها .. وبالتالي أعطى رئيس الحكومة الضوء الأخضر للتخلص من سبعة آلاف إرهابي على الحدود أيا كان المخلص. وبذلك تمايز رئيس الحكومة عن أهل بيته المتكاثرين والمتهالكين نحو تصفيق من الطائفة الكريمة لحصد جمهور انتخابي.

والاحتفالات بالنصر على الإرهاب تواكبها معارك بدأت تدق في جرود الفساد

العالية الرؤوس .. والمحارب الأول على جبهة المعركة كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي قرر دخول بيت العنكبوت وقال : في كل مرة نفتش عن الحاجب المرتشي من دون أن ننظر إلى الكبير في أعلى المراكز الذي يحصل على الملايين . حرب الرئيس على “الكبير” أدرك عون أنها ستكون مضنية ومتعبة وستخلق كثيرا من العداوات لأن من تمرس على عادات تقبل الرشى بات يعتبرها مكسبا له . لكن رئيس الجمهورية سيكون رابحا في الحرب على الكبير وسيجد من يسانده في الطريق الصعب لأن “الله أكبر” .

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* مقدمة نشرة أخبار ال “ان بي ان”

الانظار باقية في الجرود، كل التحضيرات والاجواء تدل على ان معركة طرد داعش من جرود القاع وراس بعلبك اقتربت وان يبقى قرار تحديد انطلاقتها بيد الجيش اللبناني وتقديراته. الميدان في جهوزية عالية رجالا وعتادا لملاقاة الارض التي استباحها الارهاب وتخليصها من اسر شياطين العصر الخارجين على التاريخ الذين ما حملوا لاهالي المنطقة الا الموت والنار سواء بواسطة انتحاريين او قذائف او تفجيرات اودت بمدنيين ذنبهم انهم ابناء الارض والتاريخ والحضارة الانسانية طالبوا امن وسلام كما خطف جنودا لبنانيين الى المصير المجهول.

رئيس مجلس النواب نبيه بري اكد ان الجيش اللبناني يملك كل المقومات لتطهير الجرود من الارهاب وقال الحمد لله ان جيشنا من افضل الجيوش في المنطقة واثبت كفاءة قتالية عالية في حربه على الارهاب وان اتوقيت المعركة هو بعهدة قيادته التي تمتلك الظروف والمناخات والتوقيت للقيام بمهامها.

كلام الرئيس بري تقاطع مع معطيات توافرت للـ nbn من مرجع امني اكد على توفر الغطاء الداخلي والقرار السياسي للعملية العسكرية التي يستعد لها الجيش وان كل كلام خلاف ذلك غير صحيح مستشهدا بمواقف عبر عنها الرئيس سعد الحريري في اكثر من مناسبة كانت واضحة في هذا الاتجاه.

المرجع الامني كشف لمحطتنا ايضا ان الجيش يملك اسلحة متطورة تمكنه من القيام بالمهمة من دون مساعدة احد، مشددا على ان الجيش فيما سيقوم به لا يحتاج الى غطاء، فهو يدافع عن ارضه وهذه مهمته الاساسية بتحرير اي جزء محتل، اما توقيت انطلاقة المعركة فيعود لقيادته وكذلك تحديد مسارها وفقا لكل الترتيبات العملانية، بحسب المرجع نفسه الذي دعا الى الكف عن ضرب مواعيد لانطلاقة العملية تجنبا للتشويش.

واذا كان الرئيس بري قد اختصر بكلامه من طهران عن الانتصار في جرود عرسال بانه يشكل تحولا كبيرا يعادل من الناحية الوطنية انتصار العام 2006 قاطعا الطريق على اي جدل حول مساواة اسرائيل بالارهاب، فان الكلام المنتظر من السيد حسن نصر الله بعد قرابة الساعة ونصف الساعة سيشكل معادلة وطنية ترسخ انتصار وحدة لبنان وتحصينه من اي مخاطر.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “او تي في”

على عكس كل ما أشيع وتردد وتسرب وتشوه… نعم كل ما قاله الرئيس أمس صحيح… ودقيق بالكامل …

نعم إن الوضع المالي للدولة وللبلد، دقيق… ويقتضي كل الحذر… بلا ارتجال ولا استثمار في الأوهام والغرائز… نعم إن كل الظروف المتراكمة منذ أعوام، لم تساعد ولم تسهل: ركود اقتصادي عالمي… منطقة متفجرة بالصراعات والنار… حرب سورية مستمرة منذ ستة أعوام ونيف… انعكاسات لكل هذه، مباشرة أو غير مباشرة، على لبنان كما على اللبنانيين، في وطنهم وانتشارهم…

كل هذه جعلت الرئيس يتهيب مسؤولياته، ويناشد الجميع بالمثل… بلا مزايدة ولا شعبوية… بلا مبالغة ولا غوغائية… هذه هي الأرقام الجامدة… هذه هي الوقائع والحقائق الدامغة… كلنا مسؤولون. فلنتصرف على مستوى الوطن والناس… وليترك الباقي لاستهلاك المستهلكين… وحدهم هند، علي ونور… ليسوا معنيين بهذا السجال المالي… ذلك أن همهم أدنى… أو أقدس… همهم أن يظلوا أحياء لا غير… لماذا؟ الجواب ضمن النشرة المسائية.

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* مقدمة نشرة أخبار “المنار”

لا زالت الانتصارات في دياركم عامرة، ما دام النبض في بلادكم مقاومة.…ولا زال الوطن في أمان، ما دامت المعادلة جيش ومقاومة وشعب كل لبنان..

في العرس الوطني المزهو بالرجال، رددت ساحات القاع خطاب العز في بنت جبيل، صدحت كنائسها ومساجدها رسالة الوحدة العصية على كل مفتن او فتنة، واعادت ثابتة المقاومة في كل زمان ومكان: اننا لا نترك اسرانا في السجون والمعتقلات..

حررت الجرود وتحرر الاسرى من ارهاب جبهة النصرة، وتحرر الخطاب الوطني من حدود الوهم السياسي، فعمت الفرحة والاحتفالات جل القرى والبلدات، وغدا دم الشهداء عنوان تقدير ووفاء..

هو لبناننا كلما تمكن من الانتصار على المؤامرات، واحبط مشاريع كل ارهاب او عدوان، ليزرع مجددا في الوجدان حقيقة وطن لا يعرف الاذعان..

استكملت اعراس النصر من البقاع الى الجنوب، وارتقى الاسرى المحررون بنبل المنتصر من الحدود الى الحدود، فكان جميل الكلام والعهد على متابعة الدرب ضمن مسيرة الامين العام لحزب الله، القائد لرجال كلما قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، قالوا حسبنا الله..

وليكتمل النصر يطل سيد الانتصارات، الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ساعة من الآن، للحديث عن الانجاز الوطني المهدى لكل لبناني، وشرح المشهد العام بعد هزيمة النصرة القاطع في لبنان.

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* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”

المشهد في الساعات القليلة التي اعقبت انجاز الاتفاق بين حزب الله والنصرة بدا موزعا بين الاحتفالات والاستعدادات.

الاحتفالات بجرود عرسال الخالية من مسلحي النصرة الذين حطوا في ادلب برفقة الا لاف من النازحين و بحرية اسرى حزب الله في بلداتهم في الجنوب والبقاع.

اما الاستعدادات فتشهدها جرود راس بعلبك والقاع حيث المعركة المرتقبة بين الجيش اللبناني وارهابي داعش.

فتعزيزات الجيش تصل تباعا في وقت تستهدف مدفعيته وبشكل متقطع مواقع داعش المنتشرة في جرود المنطقة.

واليوم اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الجيش اللبناني يمتلك كل المقومات التي تمكنه من استكمال معركة تطهير الجرود الشرقية من الارهاب، لافتا الى ان قرا توقيت المعركة فهو بعهدة قيادة الجيش.

في التحركات السياسية فان البلاد غارقة في متابعة المسار التنفيذي لسلسلة الرتب والرواتب فيما رئيس الجمهورية ميشال عون يؤكد انه من الضروري أن تسقط الحصانات عن كل من يمارسون الفساد في البلاد وهؤلاء ليسوا قلة.

في وقت اكد وزير الصحة غسان حاصباني احالة ملف الصيدلانية المتهمة ببيع أدوية مزيفة للسرطان الى النيابة العامة التمييزية. وقال: لن يفلت أحد من القانون مهما طال الزمن.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “ال بي سي”

قضية الصيدلانية منى بعلبكي صار عمرها تسعة اعوام، وبعد هذا العمر الطويل عادت الى الواجهة مجددا، وقضية فرح القصاب بات عمرها تسعة اسابيع وبعد هذا العمر القصير عادت الى الواجهة مجددا، قضية منى بعلبكي سلكت طريقها الى المتابعة لانها فتحت ملف الادوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتي تدار بمافيا من اركانها اطباء وصيدلانيون، واذا لم يغربل هذا القطاع نفسه بنفسه فان كثيرين سيكونون في ذات الشبهة، اما قضية فرح القصاب التي توفيت في مستشفى الدكمتور نادر صعب وتم نقلها الى مستشفى سيدة لبنان في طريقة تثير اكثر من علامة استفهام، لوجستيا فانها ستعود الى دائرة الضوء على الرغم من مكل محاولات اللفلفة والعجلة، واحدث معطى في هذا السياق ما كشفه الخبير المنتدب من قبل المجلس التاديبي في لجنة التحقيقات الدكتور ناجي الحايك من ان هناك مسؤولية تقع على الفريق الطبي الذي كان يتابع الوضع الصحي لفرح القصاب.

وبين قضية منى بعلبكي وقضية فرح القصاب هل يضع مجلس الوزراء يده على القضيتين لئلا يسقطان في عيب العدالة المتاخرة؟

ملف ثالث تقدم واجهة الاهتمامات اليوم وهو التقرير الصدمة الذي وضعه رئيس الجمهورية امام الوزراء ليضعهم امام مسؤولياتهم ازاء الوضع المالي لخزينة الدولة.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “ام تي في”

يوم اخر، فانتهاء معركة جرود عرسال ببعديها العسكري والتفاوضي نقل الاهتمام الى مكان اخر وتحديدا الى مكان معركة جرود راس بعلبك والقاع، الاستعدادات والتحضيرات والتعزيزات تتكثف والجيش يستهدف بالمدفعية الثقيلة مواقع مسلحي تنظيم داعش في المنطقة من دون ان يعني هذا ان المعركة الفاصلة بدأت، فتحديد ساعة الصفر مرتبط بقيادة الجيش حصرا، وكل المعلومات تتقاطع عند التاكيد ان موعد بدء المعركة لم يحدد نهائيا بعد وذلك لاسباب كثيرة ومنها افساح المجال امام مفاوضات اللحظة الاخيرة.

سقوط صوت المدافع في عرسال اعاد الى الواجهة الملفات الحياتية وفي طليعتها موضوع السلسلة، فعدم توقيع الرئيس عون عليها حتى الان يستدعي اسئلة كثيرة، وفي هذا الاطار افادت معلومات صحافية بان عون سيطرح على القوى السياسية الانعكاسات السلبية لاقرار السلسلة في ظل غياب الموازنة قبل ان يتخذ قراره النهائي في هذا الشان.

دوليا، العاصمة الفيليبينية مانيلا ستشهد لقاءا مرتقبا بين وزيري خارجية اميركا وروسيا يكتسب اهميته من انه ياتي بعد التدهور الدراماتيكي الذي شهدته العلاقات الاميركية الروسية.

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