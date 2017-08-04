قاطيشا من عيات: القوات مع الدولة ضد الدويلة on August 4, 2017

زار وفد من حزب “القوات اللبنانية” برئاسة العميد وهبة قاطيشا ومنسق عكار في الحزب جان الشدياق والمسؤول الانتخابي جان حنا، بلدة عيات، حيث عقد لقاء مع فاعليات البلدة وأهاليها في قاعة مسجد الزيرة، شارك فيه رئيس بلدية البرج محمد ياسين، المختاران حنا ابراهيم وهيثم النجيب، إمام المسجد الشيخ خضر النجيب وأعضاء من مجلس بلدية عيات.

بعد كلمة ترحيبية لأمين سر جمعية النهضة الشبابية عامر نجيب، تحدث النجيب عن “معاناة أبناء المنطقة، خصوصا في ما يتعلق بوضع المستشفى الحكومي، الذي يفتقر إلى أبسط الحاجات الاستشفائية”، مطالبا ب”تعزيز هذا المستشفى لتبية حاجات الناس الصحية”.

نجيب

وطالب رئيس اللجنة الصحية في بلدية عيات حسان نجيب الوفد ب”العمل على إنشاء مركز للشؤون الإجتماعية لتقديم الخدمات إلى المحتاجين وذوي الحاجات الخاصة.

كما كانت مطالبات ل”حل ازمة المياه في الجومة”.

قاطيشا

من جهته، أكد قاطيشا “العمل ما أمكن لتلبية المطالب المحقة لأبناء عيات وعكار، التي عانت طويلا من الحرمان، ضمن الامكانات المتوافرة، وقال: “إن عمر القوات اللبنانية في السلطة لا يتعدى السبعة أشهر، وما أنجزه وزراء القوات هو النموذج الذي يجب على المواطنين تقييمه والمحاسبة عليه”.

وأكد أن “القوات اللبنانية مع الدولة ضد الدويلة، وهي تسعى جاهدة الى بناء دولة المؤسسات، وانجاز اصلاح حقيقي على الارض، وليس بالشعارات فقط”.

وبعد ذلك، التقطت الصورة التذكارية.

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