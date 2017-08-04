اسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت الجمعة 4 آب 2017 on August 4, 2017

النهار

محافظ نائب …

تردّد اسم أحد المحافظين لخوض الانتخابات الفرعية المقبلة في طرابلس.

مكافحة الفساد؟ …

لوحظ أن وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد لم يدّع حتى الآن على أي متهم بالفساد مع أن وزراء دلوا عليهم.

السلسلة والموازنة …

بات مصير السلسلة مرتبطاً بالموازنة التي سيتم الانتهاء منها في آب الجاري وفق وزارة المال

الجمهورية

نصح مسؤول كبير موظفاً غير مدني بعدم الإصغاء لبعض المزايدين الذين يُنقِّط من لسانهم العسل، بينما هم في حقيقتهم ينفثون السم.

قال وزير سيادي تعليقاً على تعيين بديل لموظف كبير ما زال في وظيفته “يجب أن نتوقّع كل شيء ممّن ينادون بالقانون قولاً، ويعزلون مَن يطبِّق هذا القانون فعلاً.

قال أحد الوزراء في معرض حديثه عن الوضع العام “لا يكفي أن نُقدِّم مستندات تكشف حجم الأزمة الإقتصادية بل يجب على مَن يمتلك السلطة تقديم حلول عملية”.

المستقبل

يقال

إن شخصية معارضة باتت معروفة لدى الأوساط السياسية تستخدم أساليب مخابراتية من نوع توزيع مناشير إلكترونية يومية مجهولة المصدر تحت عنوان “تقدير موقف” لغايات تحريضية ضد إنجازات الحكومة.

البناء

خفايا

كشف وزير سابق خاض الانتخابات النيابية في دورات سابقة ولم يوفق، أنه في صدد التحضير لحملته الانتخابية في العام المقبل بالتعاون مع بعض الشخصيات والقوى السياسية الفاعلة في الدائرة التي ينتمي إليها، لافتاً إلى أنّ وضعه هذه المرة سيكون أفضل بكثير من ذي قبل، خصوصاً مع اعتماد نظام الاقتراع النسبي الذي يسمح لمن يمثل الأقلية في دائرته بالوصول إلى الندوة النيابية…

كواليس

قالت مصادر في الائتلاف السوري المعارض إنّ الصراعات بين قادته وقواه باتت في ذروتها وتهدّد وحدته، خصوصاً على محورين الأول الصراع القطري السعودي ومن ضمنه الموقف من تركيا بين مؤيد ومعارض، والمحور الثاني الموقف من صيغ التسوية التي يتبناها الأميركيون ويضعون الفصائل المسلحة وقوى المعارضة بين تبنّيها أو قطع الدعم الأميركي عنها، والرؤية الأميركية تقوم على اعتبار الحرب ضد الدولة السورية قد انتهت والحرب الوحيدة هي مع داعش. ورأت المصادر أنّ إقالة عضو هيئة التفاوض خالد المحاميد ليست إلا البداية

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