حرب: لماذا المفاوضات طالما الجهات الارهابية مهزومة عسكريا؟ on August 3, 2017

أمل النائب بطرس حرب في حديث لاذاعة “صوت لبنان 100,3-100,5″، ان يقوم الجيش “بعملية عسكرية ويحرر الارض المتبقية من دون حصول مفاوضات ومقايضات واطلاق سراح لموقوفين”.

واستغرب “المفاوضات التي جرت مع الجهات الارهابية طالما هي في وضع الهزيمة العسكرية”. وسأل: “هل ذلك لأسباب غير لبنانية؟”.

وقال :”ان السؤال كبير وعلى اللبنانيين ان يحصلوا على جواب”.

أضاف: “إننا لسنا في حاجة الى تنسيق بين الجيش اللبناني والسوري ميدانيا، فالتواصل شبه مستمر بين الامن العام اللبناني والسوري”.

واعتبر ان “الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة هو طرح موضوع النزوح السوري من الناحية السياسية”. منتقدا “الكيدية الحكومية التي ستظهر في بعض التعيينات التي ستصدر في مجلس الوزراء اليوم”.

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