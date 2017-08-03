بين «التيار» و«القوات»… فلننتظر الانتخابات النيابية on August 3, 2017

تشير مصادر التيار الوطني الحر إلى أن الإشكالية الحقيقية تكمن في أن القوات «تعتبر أن دعمها للجنرال ميشال عون في معركة الرئاسة يعطيها الحق في أن تصور نفسها وكأن حجمها من حجم التيار». لكن واقع الأمور يختلف «فهي لديها كتلة من ٨ نواب، ونحن ٢٣ نائبا. وما دامت القوات تصر على أن تقاسمنا كل شيء مناصفة، فستكون هناك مشكلة، لأن التفاهم لم يعطها هذا الحق». وأضافت: «فلننتظر الانتخابات النيابية وليحدد حجم كل فريق».

من جهة أخرى، اعتبرت المصادر أن «القوات لا تريد التسليم بواقع أن لرئيس الجمهورية حيثية واعتبارات، كما حصل مثلا في ملف إدارة تلفزيون لبنان». وعلقت بالقول: «لا يمكن معراب أن تصو رنا وكأننا ظالمون وهي في موقع الضحية. وإذا كانت لديها اعتراضات على تعاملنا، فنحن أيضا لسنا راضين عن سلوكهم داخل الحكومة».

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