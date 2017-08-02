يوسف سلامة اعلن ترشحه للانتخابات الفرعية في كسروان on August 2, 2017

دعا رئيس “لقاء الهوية والسيادة” الوزير السابق يوسف سلامة الى “إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات الفرعية بأسرع وقت، وعدم التمادي في مخالفة القانون التي وقعت اساسا جراء المماطلة وتخطي مهلة الشهرين التي ينصّ عليها القانون في حالات الشغور”.

واعلن سلامة في تصريح ترشحه للانتخابات الفرعية في كسروان ايمانا منه ب”وجوب تطبيق مبدأ اعادة تكوين السلطة بديمقراطية تسمح للناخب الكسرواني باختيار من يمثله فتكون الانتخابات بمثابة استفتاء لتوجهاته خصوصا بعد حرمانه لسنوات من ابسط حقوقه البيئية والانمائية والسياسية”.

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