مقتل العقل المدبر لخلية سوليدير on August 2, 2017

قُتل في مدينة الرقة السورية، الفلسطيني إبراهيم عبد الرحيم، الملقب بـ”أبو عمر”، العقل المدبر لخلية سوليدير التي فككها الأمن العام اللبناني العام الماضي، التي كانت تخطط لنسف مبنى في وسط بيروت واغتيال شخصيات سياسية وأمنية، وتحديداً الرئيس نجيب ميقاتي والوزير الياس بو صعب. أبو عمر هذا لعب دوراً في تجنيد كل من الموقوف اللبناني مصطفى الصفدي والموقوف الفلسطيني محمود عبد الرحيم. وكان قد طلب من الموقوف مصطفى الصفدي جمع معلومات أمنية قبل أن يجنده لتنفيذ عملية انتحارية. وذكرت المواقع التي تدور في فلك تنظيم “داعش” أن عبد الرحيم قتل في مواجهة الأكراد في الرقة.

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