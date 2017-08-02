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» عناصر من جبهة النصرة احرقت مقراتها في جرود عرسال
عناصر من جبهة النصرة احرقت مقراتها في جرود عرسال
on August 2, 2017
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افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان عناصر من جبهة النصرة قامت صباح اليوم بإحراق المقرات التي كانت تشغلها في جرود عرسال مع دخول 33حافلة لنقل المسلحين وعائلاتهم في الوقت الذي وصل عدد الحافلات المخصصة لنقل النازحين والمسلحين 150 باص.
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