خلوة بالسيارة بين بري والحريري on August 2, 2017

وعلى هامش، احتفال عيد الجيش اللبناني، عقد خلوة رئاسية بين الرئيسين بري والحريري في السيارة التي اقلتهما الى بعبدا واستكملت في عين التينة، واشارت معلومات، ان الرئيس الحريري وضع الرئيس بري بتفاصيل زيارته الى واشنطن، وما سمعه من الرئيس الاميركي، وهي مطابقة للاجواء التي عممت في وسائل الاعلام، كما تم النقاش في ملف سلسلة الرتب والرواتب.

وعلم ان الرئيس سعد الحريري سيوقع على مشروع السلسلة وسيرفعه الى قصر بعبدا، ولمست شخصيات التقاها الحريري، انه لم يلمس من الرئيس ميشال عون موقفاً سلبياً من السلسلة. وكشفت هذه الشخصيات ان الرئيس الحريري مطمئن لمصير السلسلة وبانها ستقر وستدفع لمستحقيها.

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