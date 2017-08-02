حمدان: النصر في عرسال نصر لفلسطين ولكل العرب on August 2, 2017

اعتبر أمين الهيئة القيادية في حركة “المرابطون” العميد مصطفى حمدان، في كلمة القاها في حفل تأبيني أقامه “حزب الله” في حارة الفيكاني البقاعية في بلدة علي النهري: إن ” النصر الذي تحقق في جرود عرسال هو نصر لفلسطين ولكل العرب والأمة الإسلامية، وهزيمة للحلف المعادي لمحور المقاومة”.

وقال:”الشهداء الذي سقطوا دفاعا عن هذا الوطن هم السادة والقادة في هذه الأمة”.

بدوره، مسؤول القسم الثقافي ل”حزب الله” في البقاع العلامة السيد فيصل شكر أكد أن “أمة لا قيم ولا إيمان ولا كرامة فيها، هي أمة لا معنى لوجودها”.

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