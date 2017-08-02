حسين الموسوي: الجيش والمقاومة في أفضل جهوزية لمواجهة المشاريع المعادية الهدامة on August 2, 2017

حيا رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب السيد حسين الموسوي من جرود عرسال “أبطال الإنجازات العسكرية التي تحققت هناك بأيدي مجاهدي المقاومة وأبطال الجيشين اللبناني والسوري”، وقال: “إن تلك المعركة واجب قام به رجال الله لتحرير جبال وطنهم وقراه من الاحتلال التكفيري والصهيوني وتجنيب الوطن خطر الحاقدين الذين ذبحوا وهدموا، وكان ولا يزال بعضهم، تهديدا دائما لكل أبناء هذا الوطن بلا استثناء”.

أضاف: “إن البعض في لبنان ما زال يراهن على هؤلاء التكفيريين ويدافع عنهم صراحة أو مواربة، موجدا لهم الأعذار وأن الخطر سببه تدخل حزب الله، في كلام هو نسخة طبق الأصل عن الموقف الأميركي المعادي للانسانية”.

وتابع: “إن الأميركي يريد طمأنة هؤلاء وشد عصبهم بعد تلك الإنجازات البطولية التي أكدت للجميع في الداخل والخارج أن المقاومة والجيش يدهما على الزناد، وهما في أفضل جهوزية لمواجهة المشاريع المعادية الهدامة التي تربص بالمنطقة كلها شرا”.

وختم: “إن الإستراتيجية الوطنية لمواجهة الإرهاب التكفيري قد كتبها بالدم والعرق أبطال الجيش اللبناني وأحرار الشعب ومجاهدو المقاومة مادة وحيدة لجلسة تاريخية، ليس على السياسيين خلالها إلا أن يوافقوا عليها ويوقعوها بحبر الإخلاص والصدق والحرص على لبنان وتاريخه ومستقبل أجياله”.

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