«حزب الله» بعد الجرود… اطمئنان إلى الداخل ورسائل إلى الخارج on August 2, 2017

تطوى مع أرتال «الحافلات الخضر» التي تَعْبر من جرود عرسال اللبنانية الى تخوم إدلب السورية، حقبةٌ من صراعٍ فوق «التضاريس الشرسة» على الحدود اللبنانية – السورية، استمرّت ثلاثة اعوام ونصف العام على وهج التحولات الهائلة في سورية.

آخر فصول «حكاية الجرود» والصراع على أعاليها كان «التفاوض بالنار» الذي بدأ قبل أشهر وبالواسطة بين «حزب الله» و«جبهة النصرة» قبل ان ينتهي أخيراً بعمليةٍ «خاطفة» أفضت الى سيطرة الحزب على الميدان ورحيل «النصرة» الى الداخل السوري.

وتَرافق قتالٌ استمرّ ستة ايام وتفاوُضٌ اكتملت فصوله على مدى ستة ايام ايضاً مع قراءاتٍ عدة عن مغزى معركة الجرود ودلالاتها، في العسكر والسياسة، وعلى مستوى لبنان وسورية وما بعدهما، إضافة الى الأبعاد المتصلة بمعارك مستقبلية ذات طبيعة استراتيجية.

«حزب الله» الذي يفاخر بما أنجزه، جعل جرود عرسال بعدما فرض «الاقامة الجبرية» على «النصرة» وأميرها ابو مالك التلي في «غيتو صغير» قبل الرحيل، أشبه بـ «استديو» للبث المباشر، فظهر أحد وزراء الحزب في الحكومة مرتدياً زيّه العسكري ويؤدي التحية لراية «حزب الله».

وبدا ان الحزب فاز بالمعركة الإعلامية كما العسكرية، وهو أظهر اهتماماً على هذا المستوى تجلّى في تنظيم جولةٍ لإعلاميين، بينهم وسائل إعلام أميركية، على الجرود حيث تولى «ضبّاط» منه شرح طبيعة المواجهة وما حقّقتْه في رسائل الى «الأبعدين والاقربين».

وبعدما هدأتْ قرقعة السلاح في الجرود، أصبح في إمكان مَن يفهمون «العقل» الاستراتيجي لـ«حزب الله» تقديم مقاربةٍ لما حققه في المعركة. فـ «بعد حصارٍ دام نحو ثلاثة أعوام ونصف العام ومحاربة التنظيمات الارهابية في الداخل اللبناني، تم تجفيف مصادر دعم تلك المجموعات وعلى رأسهم القاعدة (جبهة النصرة) في الجرود، الأمر الذي أدى الى تَراجُع عدد أفرادها من ثلاثة آلاف الى بضع مئات، اذ غادر بعضهم الى الداخل السوري وبعضهم الى الداخل اللبناني وبعضهم التحق بمخيمات النازحين».

وفي تقدير هؤلاء ان «حزب الله في خطّته العسكرية لم يتعاطَ مع مواقع مسلّحي النصرة في الجرود بطريقةٍ جبْهوية مما سهل سقوط خط دفاعهم الاول في الساعات الأولى من الهجوم فاضطروا للانسحاب الى بقعة جغرافية صغيرة، وخصوصاً ان الهجوم كان كبيراً في الحجم والعدد ومن جهات عدة، وتخلله قصْف تمهيدي من الجو على مدى أسابيع، ومن المدفعية والراجمات في لحظة اندفاعه الاولى».

هذا السيناريو، الذي تمّ استخدامه من «حزب الله» أفقد القاعدة (جبهة النصرة) مقوّمات الدفاع فانسحب مسلّحوها الى مناطق وجود النازحين في وادي حميد والملاهي، بحسب هؤلاء الذين تحدّثوا عن «ان التقدم السريع لحزب الله أسقط إرادة القتال لدى النصرة التي لو قررت الصمود والدفاع عن المنطقة لاستمرت لأشهر وسنوات بسبب تضاريس المنطقة الصعبة، فالسير في هذه الجغرافيا الوعرة يُعد بحد ذاته قتالاً مع الطبيعة وتضاريسها القاسية».

والأهم في اعتقاد هؤلاء هو الطابع الاستراتيجي لما تحقق «اذ ان حزب الله أصبح في حال اطمئنان للجبهة الداخلية في لبنان لانه لم يعد هناك اي فصيل تكفيري يمكن ان يثور ضده، وتالياً فان ظهره صار مرتاحاً من الناحية الأمنية مما يتيح له تخفيف العبء العسكري والتفرغ أكثر لاسرائيل، وخصوصاً انه لم يردّ على تحرشاتها منذ زمن بعيد لأخذه في الاعتبار العدو المتربّص به من الشرق (جرود عرسال) والعدو على الحدود الجنوبية».

ويذهب هؤلاء الى حد القول انه «بعد ان ينتهي حزب الله من السيطرة على البادية السورية في الأشهر القليلة المقبلة يصبح مسرح عملياته أكثر راحة في ضوء تجميع عدوّه في ادلب في شكل رئيسي وعلى الحدود السورية – العراقية، مما سيعطيه الاريحية للردّ على اي استفزاز اسرائيلي في المستقبل، وخصوصاً انه بعد انتهاء معركة جرود عرسال وإزاحة النصرة كلياً عن الحدود اللبنانية – السورية، يكون حزب الله أمّن استقراراً على الشريط الحدودي بما فيه مناطق جرود عرسال، فليطة، الجراجير، وقارة ما يتيح له توسيع هامش مناورته الصاروخية في اي حربٍ مستقبلية مع اسرائيل لان هذه المناطق تتمتّع بقدرة طبيعية عالية جداً على الاختفاء والتمويه».

«الراي»

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