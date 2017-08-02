تبادل الاسرى ليلاً on August 2, 2017

استؤنفت منتصف ليل امس المرحلة الثانية من اتفاق الجرود القاضي بانسحاب المسلحين من وادي حميد الى ادلب، تنفيذ الاتفاق استكمل بعد انذار وجهه مدير عام الامن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم الى ابو مالك التلي عبر الوسيط ابو طاقية ان المفاوضات ستتوقف عند الساعة 12 من منتصف ليل امس، وعلى ابو مالك التلي ان يتحمل النتائج بعد ان بدأ حزب الله استعداداته لاستئناف عمليته العسكرية، فخضع ابو مالك التلي على الفور وقبل تنفيذ بنود الاتفاق بكل تفاصيل بعد ان حاول في الساعات الاخيرة التي سبقت الاتفاق طرح شروط تعجيزية بإطلاق ارهابيين من عين الحلوة بينهم شادي المولوي وارهابين من سجن رومية، وقد رفض اللواء ابراهيم شروط التلي مؤكداً انه لن يطلق سراح اي ارهابي تلوثت يداه بدماء الجيش اللبناني، وبالتالي فموضوع شادي المولوي غير مطروح للبحث، وقال اللواء ابراهيم للصحافيين”انسوا عين الحلوة”.

المرحلة الثانية من الاتفاق تضمنت اطلاق اسرى المقاومة الثلاثة وهم: حمد حرب، وشادي زحيم وحسام فقيه مقابل ثلاثة ارهابيين من النصرة في سجن رومية بينهم شخص انتهت محكوميته امس وكان سيفرج عنه ومن بين المفرج عنهم لبناني يدعى عبد الرحمن حسن وهو تاجر مخدرات.

الاسرى الثلاثة من حزب الله وصلو ليلاً الى مدخل بلدة عرسال عبر سيارات الصليب الاحمر وكان في استقبالهم اللواء عباس ابراهم ومن ثم نقلو الى اللبوة فيما تولى ابو طاقية عبر سيارات الصليب الاحمر نقل المسلحين الى وادي حميد، وعلم ان العملية ستستكمل صباح اليوم بخروج مسلحي النصرة وعائلاتهم من عرسال عبر الحافلات التي تجمعت خلال اليومين الماضيين وبلغ عددها 155 شاحنة وسيبلغ عدد المغادرين عشرة آلاف بينهم 120 مسلحاً باسلحتهم الفردية ومن بينهم ابو مالك التلي، وبالتالي يكون الاتفاق قد انجز ، واكد اللواء ابراهيم انه لم ينفذ اي طلب من مطالب النصرة ووصلنا الى النقطة التي اتفقنا عليها سابقا ولم يتحقق اي مكسب للمسلحين ولم نطلق اي شخص تلوثت يداه بدماء الجيش اللبناني مشيرا الى ان الامن العام سيرافق الحافلات الى الحدود اللبنانية السورية واشار الى ان سوريا قدمت الحافلات وسهلت العملية وسيصبح المغادرون بعهدة الدولة السورية بعد دخولهم اراضيها، واعتبر اللوء ابراهيم ان النصر هو نصر للبنان كله وان اي ارض سيتم تحريرها ان كان في جرود رأس بعبلك والناقورة ومزارع شبعا هي ارض لبنانية واشار ايضا الى انه كان على تواصل دائم مع الرؤساء الثلاثة لتنفيذ العملية وخصوصاً مع الرئيس سعد الحريري وقال ابراهيم ان الرئيس الحريري هو اول من طلب مني منذ 10 ايام انجاز هذه المهمة لان هذا النصر هو نصر لكل لبنان.

التعليقات