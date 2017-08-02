“القوات” ستضع النقاط على الحروف في كلّ الملفات المدرَجة on August 2, 2017

قالت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية” إنّ جلسة مجلس الوزراء غداً “ستكون غنية بالملفّات السياسية، وسيتخللها نقاشات محورية تحت سقفِ الدستور والمؤسسات، وإنّ “القوات” حريصة في كلّ ملف على تأكيد دور الدولة والالتزام بالآليات الدستورية”.

واستبعَدت “أن يتحوّل الخلاف في وجهات النظر خلافاً سياسياً يؤدّي إلى تعطيل عمل المؤسسات في ظلّ حِرص معظم القوى على مقاربة الأمور بمسؤولية وطنية”. وأكّدت “أنّ “القوات” ستضع النقاط على الحروف في كلّ الملفات المدرَجة على جدول الأعمال أو التي ستُطرح من خارجه، والساخنة منها”.

وشدّدت على “أنّ النقاش داخل المؤسسات يشكّل الطريق الوحيد الى المعالجة المطلوبة ضمن القوانين المرعيّة وبّما يحفظ دور الدولة التي تُجسّد المشترك بين جميع اللبنانيين”. وتوجّهت المصادر بالتهنئة للجيش بعيده وأملت في “أن يتحقّق حلم كلّ لبناني بأن يَحتكر الجيشُ وحده السلاح”.

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