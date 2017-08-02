الجماعة الاسلامية: قتل الدندشي صدمة مرعبة للمجتمع الطرابلسي on August 2, 2017

صدر عن الجماعة الإسلامية في طرابلس البيان الآتي:”إن اختطاف الشاب سند الدندشي وقتله ورمي جثته في وادي بكفتين – قضاء الكورة يشكل صدمة مرعبة للمجتمع الطرابلسي بكافة أطيافه، لا بد من التوقف عندها والطلب من الأجهزة الأمنية الأخذ على يد المجرم أيا كان بحزم وشدة.

إن مدينة طرابلس وضواحيها لم تكن بيوم من الأيام حاضنة لمثل هذه الجرائم التي تشكل صفعة لمجتمع لم يعتد هذه الاستهانة بجريمة القتل إلى هذا الحد.

إننا في الجماعة الإسلامية إذ نستنكر أشد الاستنكار هذا الفعل المشين وهذا الأسلوب الرخيص في النيل من أرواح البشر، الذي قد يكون لانتشار المخدرات اليد الطولى فيه،

ندعو الأجهزة المعنية إلى ملاحقة مروجيها والمتعاطين لها من دون تهاون في ذلك، ونتقدم من آل الدندشي بأحر التعازي بفقيدهم الشاب “سند”، سائلين الله تعالى له الرحمة وأن يجعله في منزلة الشهداء”.

التعليقات