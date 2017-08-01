ميريام سكاف: السياسيون يتوحدون على تضحيات الجيش مهما اختلفوا on August 1, 2017

وجهت رئيسة “الكتلة الشعبية” ميريام سكاف تحية مصورة الى الجيش اللبناني مصحوبة بعبارة “بمجدك احتميت” شعار المؤسسة العسكرية في عيدها ال72.

وقالت سكاف في الفيديو المصور على وقع اغنية السيدة فيروز “ع اسمك غنيت”: “ان السياسيين مهما اختلفوا في ما بينهم فإنهم يتوحدون على تضحيات الجيش”.

وتوجهت بالتحية الى “ذوي المخطوفين لدى المجموعات الارهابية” قائلة: “يا جيشناجرحك جرحنا وجنودك المخطوفون اولادنا ونحن ننتظر رجوعهم. نصلي لك للنصر الدائم ونصلي لاهل الشهداء ليعطيهم قوة على قدر بطولة اولادهم، ونردد خلفك شعارك: بمجدك احتميت”.

التعليقات