متعاقدو التعليم المهني والتقني هنأوا الجيش في عيده on August 1, 2017

هنأ رئيس لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني وليد نمير بإسم الأساتذة المؤسسة العسكرية بعيد الجيش “الذي هو عيد كل اللبنانيين الشرفاء الذين يؤمنون بالمؤسسات العسكرية والأمنية”. وحيا بهذه المناسبة “الابطال المرابطين على الحدود وكذلك الاسرى، متمنيا لهم العودة السريعة سالمين”.

وقال: “كنا وما زلنا مع الجيش والقوى الأمنية جنبا إلى جنب، في سبيل تحصين لبنان وحمايته من التطرف والإرهاب، ونؤمن بأن عنواننا كان ولا يزال الشرف والتضحية والوفاء، فتحية حب ووفاء وتقدير للضباط والرتباء والأفراد العسكريين، الذين هم العمود الفقري للبنان وحماة الوطن، فعيدكم هو عيدنا جميعا، وتحية لأرواح الشهداء وحماكم الله وحمى لبنان، وابعد عنا وعنكم نار الفتنة والشر والفساد”.

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