«لقاء سيدة الجبل»: أهل السلطة أوكلوا إلى ميليشيا تابعة لإيران حماية لبنان! on August 1, 2017

لقاء سيدة الجبل الذي يضم شخصيات مسيحية من خط 14 آذار استنكر ما وصفه بانصياع الطبقة السياسية اللبنانية بغالبية اطيافها والتصفيق لما قام به حزب الله في جرود عرسال مكان الدولة تعويضا لتراجع الدور الايراني في المنطقة، وذلك بدعم علني وضمني من اهل السلطة التي تخلت عن وظيفتها الاساسية وأوكلت الى ميليشيا تابعة لدولة اجنبية مسؤولية حماية لبنان.

في حين تقرر هذه الميليشيا شروط الخروج من لبنان لإرهابيين مطلوبين من العدالة.

وأسف «لقاء سيدة الجبل» لاقتناع بعض المسيحيين كما برز في بيان «الرابطة المارونية» ان الحزب يعمل من اجل لبنان لأنهم تخلوا عن الدولة الضامنة.

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