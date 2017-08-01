«لقاء سيدة الجبل»: أهل السلطة أوكلوا إلى ميليشيا تابعة لإيران حماية لبنان!

لقاء سيدة الجبل الذي يضم شخصيات مسيحية من خط 14 آذار استنكر ما وصفه بانصياع الطبقة السياسية اللبنانية بغالبية اطيافها والتصفيق لما قام به حزب الله في جرود عرسال مكان الدولة تعويضا لتراجع الدور الايراني في المنطقة، وذلك بدعم علني وضمني من اهل السلطة التي تخلت عن وظيفتها الاساسية وأوكلت الى ميليشيا تابعة لدولة اجنبية مسؤولية حماية لبنان.
في حين تقرر هذه الميليشيا شروط الخروج من لبنان لإرهابيين مطلوبين من العدالة.
وأسف «لقاء سيدة الجبل» لاقتناع بعض المسيحيين كما برز في بيان «الرابطة المارونية» ان الحزب يعمل من اجل لبنان لأنهم تخلوا عن الدولة الضامنة.