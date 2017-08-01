عون: لا تراجع أمام الإرهاب والجيش ومؤسساتنا الأمنية على جهوزية دائمة لمواجهته on August 1, 2017

قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في كلمة في الاحتفال المركزي بعيد الجيش في الكلية الحربية:”يكفيكم فخراً يا ضباط دورة المقدم الشهيد صبحي العاقوري، أنكم وسط التجاذبات السياسية، وخلافات الرأي، تشكلون صخرة الأمان لوطنكم وشعبكم.

شئتم أن تكون حياتكم في قلب المؤسسات العسكرية، وبذلك اخترتم أن تكونوا حماة سيادة الوطن واستقلاله، والعين الساهرة على أمنه وحرية شعبه.

إذا كان الاستشهاد حاضراً في وعينا دائماً فهو ليس غايتنا، فنحن لا نقاتل لنستشهد، إنما لنحيا بكرامة وبأمان نحن وأولادنا وكل شعبنا.

أنتم تقسمون اليمين اليوم، فإن وفيتم به ستتعبون حتماً، ولكنكم تنامون مرتاحي الضمير، وإن تجاهلتموه قد ترتاحون جسداً ولكن حتماً ستتعبون ضميرا.ً

إذا سقط منا شهداء في ساحات الشرف، فوعدنا لهم أن نكمل المسيرة، دون أن ننسى من هم على عاتقهم، فنؤمّن لهم العيش بكرامة في وطن حر وآمن.”

أضاف:” أنتم تقسمون اليمين اليوم، فإن وفيتم به ستتعبون حتماً، ولكنكم تنامون مرتاحي الضمير، وإن تجاهلتموه قد ترتاحون جسداً ولكن حتماً ستتعبون ضميراً.

نجحتم بتفكيك الكثير من شبكات الإرهاب؛ ونتطلع الآن إلى قواتنا المسلحة المتأهبة لتحرير ما تبقى من أرض مستباحة والكشف عن مصير رفاقكم المخطوفين.

لا تراجع أمام الإرهاب بجميع وجوهه وتنظيماته، والجيش ومؤسساتنا الأمنية على جهوزية دائمة لمواجهته.

الأخطار التي تتهدد الوطن كثيرة وعلّمتنا تجربة السبعينيات أن الوطن لا يبقى موحداً إذا شُلّ جيشه فلا تسمحوا لحملات التشكيك بالنيل من معنوياتكم.

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