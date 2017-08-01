الزغبي تمنى لو كان خطاب المرجعيات موحدا في عيد الجيش on August 1, 2017

تمنى عضو قيادة “قوى 14 آذار” الياس الزغبي لو أن “خطاب المرجعيات الدستورية الثلاث كان موحدا في مناسبة عيد الجيش”.

وقال في تصريح: “لقد تحدث رئيس الحكومة باسم الوجدان اللبناني حين أكد أن الجيش هو “المؤتمن الوحيد على الأمن الوطني”، بينما غاب هذا الموقف الدستوري البديهي عن المرجعيات الأُخرى”.

وأسف ل”توجه البعض إلى الجيش وكأنه مجرد فصيل مسلح بين فصائل أخرى، عليه واجب ضيق ومحدد، وليس كذراع وحيدة للشرعية، صاحب حق وطني حصري في امتلاك القوة، من أجل حماية الحدود والشعب اللبناني، وحفظ السيادة والأمن الوطنيين”.

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