أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت الثلاثاء 1 آب 2017 on August 1, 2017

النهار

لا يزال موضوع إنشاء جامعة جديدة لإحدى الطوائف مدار أخذ ورد بين من يعنيهم الأمر.

رقابة على الصرف…

تردّد أن وزارة المال تطلب رقابة على صرف النفقات السرية وتحديد سقف لها.

أوعز مسؤول كبير للمسؤولين بعدم المبالغة في الاجراءات الأمنيّة وقطع الطريق في محيط الكلية الحربية احتفاء بعيد الجيش.

بدا أن المطالبة بعدم إجراء الانتخابات الفرعيّة تتحوّل معزوفة يردّدها نواب.

البناء

كشف مقرّبون من رئيس تيار سياسي يتولى مسؤولية كبرى في البلد أنّ الأخير بدأ يعاني من كثرة الطامحين لكي يكونوا مرشحين على لوائح تياره في الانتخابات النيابية المقبلة، ويبدو أنّ قسماً كبيراً من هؤلاء الطامحين لم يستوعبوا بعد أنّ القانون الانتخابي الجديد ألغى إلى حدّ كبير مفهوم البوسطات والمحادل من المعادلة الانتخابية، وبالتالي أصبحت محدودة جداً قدرة رئيس التيار على تجيير الأصوات لهذا المرشح أو ذاك…!

الجمهورية

وصف مرجع كبير الوضع بالصعب بعدما اطّلع من أحد الوزراء على ما قاله الرئيس الأميركي أمام الوفد اللبناني في البيت الابيض.

أبلغ سياسي شمالي أنصاره “بأننا أمام استحقاقٍ قريب شديد الأهمية وهو فرصة لنا لنلقِّنهم الدرس الذي يستحقونه”.

سأل حزب معني عن زيارة وفد من كتلة نيابية بارزة الى سفارة عربية والكلام في موضوع حسّاس، وما إذا كانت تمّت بموافقة رئيس التيار.

المستقبل

قيل إنّ قرار الولايات المتحدة وقف دعم مجموعة من الفصائل المعارضة في سوريا، قوبل باتفاق أكثر من 17 فصيلاً من هذه المجموعة على تأليف جبهة موحّدة تسعى الى استقطاب فصائل معارضة أخرى رداً على القرار الأميركي.

الشرق- خلف الكواليس

اكدت مصادر حزبية ان «حزب الله» غير منزعج من مواقف الرئيس سعد الحريري في زيارته الاخيرة الى الولايات المتحدة… بل على العكس من ذلك فهو يقدر حنكته واعتداله في الرد على ما جاء في خطاب الرئيس الاميركي…

ازدادت الاتصالات في الايام الاخيرة بين استخبارات الجيش اللبناني ومسؤولي مخيم عين الحلوة، بهدف ايجاد الوسيلة المناسبة لاخراج «انصار النصرة» من المخيم من دون اية تداعيات، وان المسألة قاربت خواتيمها رغم بعض العثرات….

لفت مصدر امني بارز الى انه على تنسيق تام وكامل مع سائر الاجهزة الامنية والعسكرية في ما يتعلق بمجرى الاحداث والتطورات في جرود عرسال، كما في جرود القاع ورأس بعلبك…

أسرار اللواء

غمز : واكب وزير بصورة منتظمة قضية فسخ عقد أستاذ في مؤسسة تعليم رسمية.

همس : يدرس ممثلون عن حليفين كيفية تنظيم الإعلان عن تحالفهما الانتخابي في الجبل، عبر مهرجان أو مؤتمر صحفي؟

لغز : سمع ممثلو إحدى السلطات كلاماً واضحاً من مرجع نيابي، أنه معني فقط بالحفاظ على التقديمات الخاصة بهم، وعلى خصوصية وضعهم!

التعليقات