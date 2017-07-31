يوم ترفيهي لجمعية قل لا للعنف في ال SOS لمناسبة عيد الجيش on July 31, 2017

نفذت جمعية “قل لا للعنف” ضمن برامجها الصيفية يوما ترفيهيا وطنيا في قرية الاطفال SOS – صفاريه – شرق صيدا، لمناسبة الأول من آب عيد الجيش، وذلك لاكثر من 60 طفلا في حضور مسؤولة الاغتراب في الجمعية السيدة عبير غانم ومع مربيات القرية، وكان محور الانشطة عن دور الجيش اللبناني الوطني وأيضا” تم عرض من متطوعي الجمعية مسرحية للأطفال تحت عنوان ” الجيش اللبناني عنوان التضحية ” .

وهنأت عبير غانم باسمها وباسم الهيئة الإدارية ل”جمعية قل لا للعنف” قائد الجيش العماد جوزيف عون وقيادة الجيش من ضباط ورتباء وافراد في المؤسسة العسكرية وجميع عائلات الشهداء الابطال من الجيش الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء للوطن ودفاعا” عن تراب لبنان بمحاربتهم للمجموعات الإرهابية والتكفيرية وايضا من العدو الأسرائيلي” .

وأكدت غانم أن ” عيد الجيش اللبناني ” هو عيد الشرف والتضحية والوفاء وهو عيد لجميع أبناء الوطن، واعتمدنا هذا اليوم للعمل مع الاطفال لترسيخ في وعيهم عن دور الجيش اللبناني البطولي في السهر على راحة المواطينين، وعن تضحيته اليومية في مكافحة الارهاب.

وفي نهاية اليوم، وزعت هدايا وحلويات لجميع الاطفال .

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