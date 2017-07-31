نقابتا محامي بيروت والشمال والوطنيين الأحرار ودعت نبيل طوبيا في مأتم شعبي on July 31, 2017

ودعت نقابتا المحامين في بيروت والشمال وحزب الوطنيين الأحرار وبلدة غوما ومنطقة البترون المحامي نبيل طوبيا، خلال مأتم شعبي حاشد في كنيسة السيدة في مسقط رأسه غوما.

وترأس الصلاة لراحة نفسه ممثل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خير الله، بمشاركة نائبه العام المونسنيور بطرس خليل ولفيف من الكهنة، في حضور ممثل الرئيس أمين الجميل ورئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل المحامي جورج اسطفان، ممثل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل المحامي نجم خطار، النائب: بطرس حرب، النائب أنطوان زهرا ممثلا أيضا رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، ممثل رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب دوري شمعون نجله كميل، ممثل رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجيه جوزيف نجم، وممثل النائب سامر سعاده مقبل ريشا.

وحضر أيضا الوزيران السابقان رمزي جريج وشكيب قرطباوي، نقيبا المحامين في بيروت أنطونيو الهاشم وطرابلس عبدالله الشامي وأعضاء مجلسي النقابتين، إضافة إلى نقباء سابقين، وأعضاء المجلس السياسي في حزب الوطنيين الأحرار ورئيس وأعضاء هيئة المحامين في الحزب ومفوضيتي جبيل والبترون، وفاعليات وشخصيات ورؤساء بلديات ومخاتير، ممثلي جمعيات وأندية ومؤسسات، وحشد كبير من المحامين ومن اصدقاء الراحل وأهالي منطقة البترون والجوار.

الرقيم البطريركي

وبعدما تلا المطران خيرالله إنجيل ال350 شهيدا من تلاميذ مار مارون، قرأ الخوري رفيق الورشا الرقيم البطريركي، الذي تناول صفات الراحل ومزاياه، وقال فيه: “هو ابن غوما العزيزة التي تتنشق أريج القديسين نعمة الله ورفقا والطوباوي الأخ اسطفان وشفعاء الأديار المحيطة… انتسب الى نقابة المحامين في بيروت في عام 1983 ومارس مهنة المحاماة في مكتبه الخاص وكان من اللامعين، فانتخب عضوا في مجلس النقابة، وعين مفوضا لها في قصر العدل، وأسندت اليه امانة صندوقها لسنوات، ومثل النقابة في العديد من المؤتمرات الدولية فكرمته بالميدالية النقابية الذهبية. كما اولى اهتماما خاصا للشأن السياسي فانتسب الى حزب الوطنيين الاحرار منذ عهد المغفور له الرئيس كميل شمعون، وأعطى من قلبه لبلدته غوما، فعمل على انمائها وانماء منطقتها، وابراز تراثها الديني والسياحي، وكتب عن تراثها وعن أرض القديسين البترونية ووضع كتابا عن “محاكمة يسوع”، وأتقن فن الرسم والنحت وتميز بحبه للثقافة والعلم وللعلاقات الطيبة مع جميع الناس”.

كلمة النقابة

ثم حمل نعشه على أكف زملائه الى باحة الكنيسة حيث ألقيت كلمات، أولها لنقابة المحامين في بيروت ألقاها النقيب السابق جورج جريج، قال فيها: “أنت حامل الإسمين، نبيلا وطوباويا، نبلك في رأيك الذي اعتدت قوله مفعما بالمحبة على طاولة مجلس النقابة، مقررا للجدول العام في عام 1986 ومفوضا لقصر العدل في الأعوام 99 و2000 و2003 و2004، وأمينا للصندوق عام 2008 و2009، وعضوا منتخبا منذ عام 1998، وحائزا ميدالية النقابة الذهبية عام 2004. نبلك في علاقتك وصداقتك التي لم تتخل عنها وأنت في صعودك الى شمسك الخاصة وأفيائها الوافرة، والإثبات هنا ليس على من ادعى، بل لا حاجة لبينات وشهود، فالحزن العام ومجالس العزاء لفت زميلاتك وزملاءك وموظفي نقابتنا الذين أحبوك بقدر ما احترموك، وحفلة بكاء عمت مواقع التواصل الإجتماعي. والخبر الأليم قاد نقيب المحامين الأستاذ أنطونيو الهاشم، الى غوما فور قرع الأجراس حزنا، كأنه أراد أن يكذب الشيطان، فيلقاك بهيا كما العادة. ولدى وصوله السبت، كانت غوما تبكي، ونقابة المحامين في حداد تنعي، فشاء أن يسهر شخصيا على مراسم دفن يليق برجل عاش كبيرا ورحل كبيرا”.

وتابع: “في 19 تشرين الثاني المقبل، كنا لننتظرك نقيبا، فبكيناك اليوم نحيبا. ولا أبالغ القول إنك نقيب الإحتياط على مر الولايات، واضعا خبرتك وذاكرتك ومحبتك في خدمة النقابة والنقباء. في 19 تشرين الثاني المقبل سيفقد النهار بعض سحره، بعدما كبا الحصان وهو الفارس. سيفقد النهار إشارة النصر أو حرارة التهنئة، أنت الشجاع النبيل الطوباوي، ما همك فوز النقابة”.

الرعية

من جهته، ألقى أنطون ضرغام كلمة رعية السيدة – غوما قال فيها: “رحلت ولم تكمل صلاة سبحتك بعد، والغادون الى حقول الخير في غوما عن فاعل الخير يسألون والمجدون صوب قصور العدل في لبنان عن ضمير الحق، عنك أنت يسألون، والقابعون في غياهب الظلمات وأقبية التعذيب ودهاليز الاعتقالات اليك، اليك يتوسلون، والمصلون في كنيسة قريتنا التي كان لك في بنائها الف مدماك ومدماك، يقفون حائرين مترددين امام اي صورة يسجدون . فيا أيها المحامي النبيل أكمل صلاة سبحتك من عليائك من فوق”.

محامو الأحرار

وألقى رئيس هيئة المحامين في حزب الوطنيين الاحرار المحامي جيلبير ابي عبود كلمة باسم الهيئة قال فيها: “عرفناك رمزا للشهامة والشفافية والاستقامة والنزاهة، أنت كنت حصانتنا ولم تزل، وستبقى أيقونة نعلقها على صدورنا، انت الذي شربت من منبع القديسين رفقا ونعمة الله والاخ اسطفان. انت كنت لي شخصيا أكثر من أخ وأكثر من صديق، تركت بصمات لا يمحوها الزمن وستبقى لأجيال وأجيال منارة مشعة في نقابة المحامين ولكل النقباء في المستقبل”.

بعد ذلك، حمل النعش على الأكف الى مدافن العائلة حيث ووري في الثرى على وقع الاسهم النارية.

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