نقابة محرري الصحافة: الجيش ضمانة لبنان في وجه الاحتلال والارهاب on July 31, 2017

صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية، البيان الآتي:

“تحيي نقابة محرري الصحافة اللبنانية الجيش اللبناني في عيده ، وتكبر فيه عقيدته القتالية في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي والإرهاب التكفيري ، وهما وجهان لعملة واحدة. وتدعو جميع اللبنانيين للوقوف الى جانبه خصوصا في هذه الأحوال المصيرية ، وهو في أقصى درجات التأهب في جرود القاع ورأس بعلبك لتحريرهما من الإرهابيين الذين يشكلون مصدر خطر دائم للبنان، كل لبنان، وللبنانيين على إختلاف مكوناتهم الطائفية والإجتماعية .

ان مؤسسة الجيش غدت نموذجا ينبغي ان ينسحب على مؤسسات الدولة كافة، لتسودها الشفافية والإنضباط والإخلاص في خدمة الشعب وصونه وحمايته إجتماعيا، مستفيدة من حال الإستقرار التي ينعم بها لبنان بفضل مؤسسته العسكرية الوطنية وتعاون الأجهزة الأمنية التي استطاعت ان تحمي البلاد وتدفع عنها كل الأخطار والشرور بعملياتها الإستباقية وتفاعل اللبنانيين الإيجابي معها.

في هذا العيد تنحني نقابة محرري الصحافة اللبنانية إجلالا لشهداء الجيش واكبارا للبطولات التي سطروها حفاظا على وحدة لبنان وأمنه وسلامه، وتشيد بالقيادة الشجاعة والحكيمة للعماد القائد جوزف عون واركان القيادة في الدفاع عن مقدسات الوطن”.

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