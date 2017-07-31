نقابات عمال المصالح المستقلة: كلنا وراء الجيش في معركة عزة البلاد on July 31, 2017

أصدر اتحاد نقابات عمال المصالح المستقلة والمؤسسات الخاصة والعامة في لبنان البيان الآتي: “يأتي عيد الجيش اللبناني في الأول من آب هذا العام والجيش اللبناني، قيادة وضباط ورتباء وأفرادا، يخوضون كالعادة معركة الدفاع عن الوطن في حدوده وجروده، فضلا عن معركته الدائمة في حفظ أمن الوطن والمواطن في مختلف أرجاء البلاد.

إننا في اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات الخاصة والعامة نتوجه إلى جيشنا البطل بأسمى آيات التحية والإكبار، والى شهدائه الأبرار وجرحاه الميامين بالانحناء إجلالا لتضحياتهم على مذبح الوطن تحت شعارهم الذي رفعوه دوما “شرف تضحية وفاء”.

إننا مع كل عمال لبنان ومع الاتحاد العمالي العام وراءكم في معركة عزة البلاد وحريتها وشرفها”.

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