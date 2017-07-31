مقدمات نشرات الأخبار في تلفزيونات لبنان 31/7/2017 on July 31, 2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

جبهة رأس بعلبك مفتوحة قصفا برا وجوا لمواقع الإرهابيين. فيما جرود عرسال المحررة تشهد توافد عشرات الباصات لنقل مسلحي النصرة وآلاف المدنيين الى سوريا.

وفهم من الاتصالات الجارية أن انطلاق الباصات سيتم في خلال الساعات المقبلة الى فليطة ثم الى طريق حمص وصولا الى حلب على أن يتزامن ذلك مع إطلاق أسرى حزب الله الثمانية وتسليم جثامين الشهداء الأربعة في دير الزور.

وفي ظل كل ذلك عيد الجيش اللبناني غدا محطة وطنية كبرى فيها عرض عسكري في الفياضية صباحا وتخريج ضباط برعاية رئيس الجمهورية وحضور رئيسي مجلسي النواب والوزراء. وبعد غد جلسة لمجلس الوزراء تبدو مهمة ليعرض الرئيس الحريري نتائج زيارته ووزير الخارجية لواشنطن. وقد أطلع الرئيس الحريري رئيس الجمهورية على هذه النتائج.

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* مقدمة نشرة أخبار “المنار”

وان تأخر التنفيذ لاسباب لوجستية، لكن المرحلة الثانية من عملية اخلاء جرود عرسال من جبهة النصرة بدأت.. طابور الباصات المتزايد مع تزايد الراغبين بالمغادرة يطول، ولن يطول الانتظار حتى يصبح لبنان خاليا من اي وجود عسكري للجبهة الارهابية..

ساعات وتنتهي المهمة، ويعلن انتهاء الوجود العسكري لجبهة النصرة على الاراضي اللبنانية.. فيكون الاول من آب عيدين، عيد للجيش الوطني وعيد بعودة الجرود العرسالية كاملة الى حضن لبنان..

وفي حضن الوطن معادلة لا تحتاج الى الكثير من التبيان كما قال وزير الدفاع يعقوب الصراف للمنار، فالجيش والمقاومة من شعب لن يسكت عن اي احتلال صهيونيا كان او تكفيريا، والعملية التي بدأت بالجرود لن تنتهي حتى تامين كامل الحدود..

بلا حدود ولا خطوط حمر سيضرب العسكريون لتأمين لبنان من الارهابيين، وسيضعون الخطوط الحمر امام كل من يحاول زعزعة الامن والنظام وضرب المؤسسات والعبث بالحياة الديمقراطية كما جاء في امر اليوم لقائد الجيش عشية عيد المؤسسة العسكرية..

فالارهاب نفسه سواء أتى من الحدود الجنوبية او من الحدود الشرقية قال العماد جوزيف عون، وعيون اللبنانيين شاخصة إلى شجاعة العسكريين لإحباط أي محاولة للارهاب لتهديد البلدات اللبنانية، او اخذ ساكني مخيمات النزوح دروعا بشرية. فحقنا بالدفاع عن الوطن ثابت امام كل عدوان غاشم..

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* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”

إنجاز تبادل الجثث بين حزب الله وجبهة النصرة، دخل الاتفاق بين الطرفين والذي يرعاه الأمن العام اللبناني، مرحلة خروج مسلحي النصرة مع عائلاتهم عبر العشرات من الحافلات، من جرود عرسال إلى فليطة، وإلى إدلب عن طريق دمشق حمص مرورا بحلب. الاجراءات العملانية لهذه العملية التي علقت حتى الغد لأسباب لوجستية، تزامنت مع مشاركة فاعلة للصليب الأحمر الدولي واللبناني والهلال الأحمر السوري، وهي ستتم على دفعات، وتترافق مع إطلاق سراح ثمانية أسرى من حزب الله لدى النصرة.

التطورات الداخلية في ضوء ما يحدث في جرود عرسال كانت حاضرة في لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الذي أكد أنه سيتم تفعيل العمل الحكومي الخميس المقبل خلال جلسة مجلس الوزراء، مشددا على أن الجيش يتمتع بتغطية شاملة في كل عملياته ضد الإرهاب، قائلا حين تنطلق ساعة الصفر سيكون الجيش منتصرا.

كلام الرئيس الحريري عن الإنتصار الحتمي للجيش، يأتي عشية الاحتفال بالعيد الثاني والسبعين للمؤسسة العسكرية والذي سيقام غدا في الفياضية، في وقت أكد قائد الجيش العماد جوزف عون في أمر اليوم الى العسكريين أن الإرهاب هو نفسه سواء أتى من الحدود الجنوبية أو من الحدود الشرقية، مشددا على أن الجيش هو من يضع الخطوط الحمر أمام كل من يحاول زعزعة الأمن والنظام وضرب المؤسسات.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “ال بي سي”

الاول من اب غدا يحمل حدثين، الاول عيد الجيش اللبناني، والثاني بدء ترحيل النصرة من جرود عرسال، عيد الجيش يحمل هذه السنة معاني عدة لعل ابرزها مضمون الشعار الذي اطلقته المؤسسة العسكرية وهو بمجدك احتميت.

وفيما الجيش يحتفل بعيده تكون قوافل الترحيل للنصرة تتحرك من جرود عرسال، وبين سيوف تلامذة الضباط المتخرجين وجهوزية الجيش في جرود القاع ورأس بعلبك يكون لبنان على عتبة جديدة عنوانها امن الحدود، هذا العنوان لم يعد يحتمل الاجتهادات في ظل تنامي الدعوات الى تحصين الداخل وتثبيت الامن على الحدود، اذا غدا ترحيل، اما معركة جرود القاع ورأس بعلبك ففي اجندة قيادة الجيش، وبين الحدثين ترقب للمواقف التي سيطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حفل تقليد السيوف في المدرسة الحربية.

بعد حفل الغد تعود الملفات الى الواجهة ولا سيما منها ملف الضرائب وقد كان هذا الملف احد محاور النقاش بين رئيس الجمهورية والرئيس سعد الحريري، كذلك كانت لافتة زيارة رئيس الكتائب قصر بعبدا والتمني على رئيس الجمهورية عدم توقيع قانون الضرائب، وفيما لم يوزع بعد جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء لجلسة هذا الاسبوع على الوزراء فإن المعطيات المتوافرة تشير الى ان نجمي المناقشات سيكونان نتائج زيارة الرئيس الحريري لواشنطن، والمواقف التي جاءت في سياقها، ومسألة قانون الضرائب، بالاضافة بالتأكيد الى احداث الجرود من عرسال الى القاع الى رأس بعلبك.

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* مقدمة نشرة اخبار ال “ام تي في”

عشية عيد الجيش الاحتفالية الوطنية تفرض نفسها وهي هذا العام غنية برمزيتها، ذاخرة بمعانيها، كيف لا والجيش الذي حمى لبنان ويحميه يستعد بدمه الجديد وقيادته الجديدة لاقتلاع الارهاب، ولهذا العيد طقوسه وحلله، وهي تتزين كما في كل عام بأبهى ما عندها، لكن الاضافة هذه السنة ان الملعب الاخضر في المدرسة الحربية سيزداد اخضرارا وفرحا باستقباله، وبعد انقطاع قسري حفل تخريج دفعة من الضباط الجدد سيتسلمون وبعد انقطاع قسري ايضا سيوفهم من يد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ابن المدرسة وخريجها.

وللاحتفالية ايضا اغنية مصورة يقدمها وجوه الـ mtv في عيده، وهي شعر نزار فرنسيس، الحان سمير صفير، توزيع داني حلو، والاخراج لوليد ناصيف.

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* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”

أعداد طالبي الهجرة إلى إدلب وقفت عائقا أمام تنفيذ الاتفاق بمراحله المتدرجة، فقد عجزت الباصات الخضر عن استيعاب أكثر من تسعة آلاف شخص قرروا الالتحاق بركب النصرة والانسحاب إلى الداخل السوري في مسيرة أبو مالك التلة الغاربة عن حدود الوطن. ولوجستيا تعذر اتمام العملية التي رحلت إلى ظهر غد لبدء عرض الانطلاق وبذلك تكون قد فسحت في المجال أمام إقامة العرض العسكري للجيش في عيده الذي سيشهد تقليد السيوف للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في احتفال رسمي وبحضور رئيس الجمهورية على أن نهار التفاوض الطويل للرحيل وعودة الأسرى شهد محاولات لجبهة النصرة تتهم فيها حزب الله بالتلاعب والعرقلة لكن جميع المصادر المعنية بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق أكدت أن البطيء في التطبيق عائد الى التكاثر المفاجئ في الأعداد الذي لم يكن في الحسبان وقد ترافقت العرقلة اللوجسيتية وأنباء عن مطالب سعى لإمرارها الإرهابيون على متن الصفْقة وتقضي باصطحاب نظرائهم الإرهابين من مخيم عين الحلوة وتحميلهم في الباصات إلى إدلب ما رفضته السلطات اللبنانية المفاوضة. وعلى خط حزب الله فقد أكدت مصادره أن البطء في التنفيذ يتعلق حصرا بالترتيبات وبعنصر الضغط البشري الوافد للالتحاق بالمنسحبين أما سياسيا فقد رأى نائب الحزب المنتصر حسن فضل الله أن الهزيمة لم تلحقْ بالنصرة فحسْب بل لحقت بمشاريع البعض وبإستراتيجياتهم، وهم كانوا يمنون النفس بأن نستنزف في تلك الجرود وأن تطول المعركة، ولكن الله أنزل سكينته على المجاهدين، وألقى في قلوب أولئك الرعب، وعلى النصر .. صمت استمر لبنانيا وامتد عربيا في ظل بعض المؤشرات التي تدفع إلى التوقف عندها وبينها بدء موسم الحج الإيراني إلى السعودية بتفاهم مع المملكة .. وطلب عبد الملك الحوثي هدنة في الأشهر الحرم ليتسنى للحوثين إتمام مناسك الحج على أن يتم توقيع الاتفاق في السعودية .. يضاف الى هذا الايمان السياسي بزيارة الزعيم العراقي مقتدى الصدر للمملكة ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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* مقدمة نشرة الأخبار ال “ان بي ان”

دفعة جديدة من السيوف تنضم غدا الى حملة السيف القاطع في مواجهة العدو والارهاب، عشية عيد الجيش المصمم على حماية الحدود من المخاطر، اجهزة الرصد والمتابعة والاستطلاع وامداد الجبهة بالعتاد والعديد باتت في مستوى عال من الجهوزية بانتظار قرار الحسم مع استمرار استهدافه برا وجوا لكل هدف ارهابي ثابت او متحرك يرصده من جرود القاع ورأس بعلبك على امتداد الخط الفاصل، فالجيش لن يخرج من المعركة الا منتصرا، وكما حمى عرسال واهلها ومخيمات النازحين فيها فسيؤكد الجيش مرة جديدة ان سيوفه التي رسمت الخطوط الحمر ستحمي لبنان واللبنانيين وستبقى مرفوعة بوجه كل معتد على السيادة وعلى الاستقرار العام.

وفي عرسال اليوم استكملت بنود الاتفاق الذي اقتصر في يومه الثاني على متابعة التحضيرات اللوجستية التي ترافقت مع اتصالات بين المفاوضين خطوة بخطوة لكل من الاطراف المعنيين به بشكل او بآخر، بدءا من الامن العام والجيش اللبناني والسلطات السورية وحزب الله وجبهة النصرة و”ابو طاقيتها” العامل على خط التواصل معها بعمر من عمر الازمة السورية مصطفى الحجيري، وفي الجنوب والبقاع خزانات المقاومة انصفت قراهما الى زف الشهداء الذين سلمت رفاتهم بالامس وهي تتحضر لليوم الاتي القريب جدا لاستقبال المقاومين الذين اسروا لدى الارهاب.

اما على خط الداخل السياسي فإن صفعة كهربائية ربما اصابت جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل فقذفت بالجلسة الى الخميس المقبل كما اعلن الرئيس سعد الحريري اثر زيارته قصر بعبدا ولقائه رئيس الجمهورية ميشال عون بعدما كان عون قد اعلن ان الجلسة ستعقد الاربعاء في قصر بعبدا، وبحسب مصادر الـ nbn انه وبعدما كان انجز اعداد الجدول المذكور وبوشر توزيعه على الوزراء قبل 48 ساعة وفق المهلة القانونية سارعت الامانة العامة لمجلس الوزراء الى سحبه لاعداده من جديد تحت ذريعة ان خطأ قد ورد في ادراج احد بنوده.

وعلمت محطتنا ان موضوع ادراج بنود التعيينات في المراكز الشاغرة في هيئات الرقابة ورد مناقصة بواخر الكهرباء من دائرة المناقصات هو الذي حتم التأجيل.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “او تي في”

ذات يوم من أواخر العام 2011، أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، بيانا قالت فيه أن “عدد النازحين السوريين المسجلين حاليا لديها بلغ 7913 شخصا فقط…

بعد أقل من أربعة أعوام، وقفت نينيت كيلي، ممثلة المفوضية نفسها أمام البرلمان الأوروبي في آذار 2015، لتقول عن النزوح السوري إلى لبنان: ليس هناك بلد تعرض لحالة مماثلة في التاريخ، الأمر يبدو كما لو أن فرنسا تستضيف سكان بلجيكا وليتوانيا معا…

بعد أيام صدر تقرير المفوضية أيضا، لينذر بأن لبنان لن يكون قادرا على استقبال النازحين بعد العام 2015، ولن يكون ممكنا أن يتحمل عبئهم إطلاقا… رغم كل ذلك، استمر النزوح… من سوريا إلى لبنان باتجاه واحد… من على بعد ألف كيلومتر وأكثر… من دير الزور والرقة والحسكة وأقصى الشمال السوري… إلى لبنان…

واستمر النعي الدولي أيضا… فضلا عن الكلام الخطير: في كل المحافل الدولية، لا حديث إلا عن عودة طوعية… ما يعني إعطاء النازح خيار ألا يعود. أي خيار أن يبقى في لبنان… بعدها وصل الأمر ب أمين عام الأمم المتحدة، للحديث عن تجنيس النازحين حيث هم… مرورا بالكلام عن استيعاب ودمج، وتوظيف واستفادة… فيما المستفيد الوحيد، كان من تاجر بأزمة هذا الشعب المقهور في وطنه، المجروح في غربته…

قبل أسابيع قليلة، أعلن العهد اللبناني الجديد، عن نيته العمل على عودة النازحين. قامت القيامة ولما تقعد بعد… بعضهم قال أن الأمر محظور، لأن التنسيق مع السلطات السورية مستحيل… الأبواق الدولية زادت على طبق السم كلاما عن أن عودة النازحين غير آمنة… وأن ما يسمى مجتمعا دوليا لن يقوم بأي خطوة تساعد على عودة مواطنين سوريين مدنيين، إلى الخطر أو المجهول…

اليوم، سقطت كذبتهم… اليوم بدأ الآلاف من عائلات الذين قاتلوا النظام، يعودون آمنين إليه… فماذا بقي من ذرائع مؤامرات التوطين المقنع؟ وماذا سيقول غدا أصحاب مخططات التثبيت وضرب سوريا ولبنان معا؟

الأكيد، أن غدا عيد… وأن بعده سلسلة أعياد، من أقصى الحدود حتى أقصاها … والمؤكد اليقين، أن بعد تلك الأعياد، عيدا أكبر، لأن أهلنا السوريين سيعودون إلى سوريا، آمنين، إراديين… بقرار منهم، كما بقرار لبناني… من أجل خيرهم، ومن أجل مصلحة سوريا ومصلحة لبنان…

غدا عيد… بعده كل الأعياد… والله العظيم.

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