لحود: الجيش مسيرة وقرار وثوابت وطنية on July 31, 2017

أصدر المكتب الاعلامي للرئيس العماد اميل لحود البيان التالي: “بمناسبة العيد الثاني والسبعين للجيش اللبناني، لا يسع العماد اميل لحود إلا التوجه بأطيب التهاني والتمنيات الى هذا الجيش الوطني البطل، افرادا ورتباء وضباطا وقيادة، لا سيما ان هذا العيد يأتي في زمن تشخص فيه انظار اللبنانيين جميعا الى هذا الجيش، الذي هو دائما على الموعد عندما يدق ناقوس الخطر او عندما تتهدد لبنان اخطار عدوانية او ارهابية او عندما تتجسد انتصارات اللبنانيين بمآل افعاله ومقاومتهم. ان التاريخ يكرر ذاته، كما في ايام الانتصارات هذه حيث تعود بنا الذاكرة الحديثة الى الضنية والبارد والتحرير وتموز 2006، باتصال بياني مباشر اليوم على تخومنا الشرقية من دحر لأشرس التنظيمات الارهابية. ان الجيش مسيرة وقرار وثوابت وطنية، وهي متوافرة اليوم في شخص فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كما في قائد الجيش العماد جوزاف عون، حيث يتجلى التصميم الوطني الخالص وتترسخ العقيدة القتالية الوطنية لهذا الجيش بأن “اعرف عدوك التقليدي والمستجد واحم الحياض والشعب”. ان الجيش هو الحبل الذي يجب ان نعتصم به وهو الركن ان خانتنا اركان”.

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