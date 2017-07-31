لجنة الدفاع أرجأت بت اقتراحين يتعلقان بالبلديات on July 31, 2017

عقدت لجنة الدفاع والداخلية اجتماعا برئاسة النائب سمير الجسر، في حضور النواب انطوان سعد، ادغار معلوف، قاسم هاشم، الوليد سكرية، زياد القادري، علي عمار وحكمت ديب، وممثلين لوزارتي الداخلية والمال.

وناقشت اللجنة الاقتراح المقدم من النائب حكمت ديب، والمتعلق بإعادة العمل بالمادة 133 من قانون الرسوم البلدية. وبعد الاستماع الى مقدم الاقتراح أرجأت بته في انتظار مناقشة المادة 26 المطلوب إلغاؤها من القانون رقم 671 الصادر في 5/2/1998.

وأرجأت اللجنة البحث في اقتراح المتعلق بإلغاء المادة 10 من المرسوم الاشتراعي 118 الصادر عام 1977 والمتعلق بالبلديات، بسبب غياب مقدم الاقتراح النائب زياد أسود.

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