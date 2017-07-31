الرئيسية » لبنان » لجنة الادارة تنعقد الاربعاء لبحث اقتراحي التغطية الصحية ونظام التقاعد

لجنة الادارة تنعقد الاربعاء لبحث اقتراحي التغطية الصحية ونظام التقاعد on July 31, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net