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» لجنة الادارة تنعقد الاربعاء لبحث اقتراحي التغطية الصحية ونظام التقاعد
لجنة الادارة تنعقد الاربعاء لبحث اقتراحي التغطية الصحية ونظام التقاعد
on July 31, 2017
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تعقد لجنة الادارة والعدل جلسة لها الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 2/8/2017، وذلك لمتابعة درس:
1- اقتراح القانون المتعلق بانشاء نظام التغطية الصحية الشاملة (مشروع البطاقة الصحية).
2- اقتراح قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
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