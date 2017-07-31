ورد الآن
الرئيسية » لبنان » لجنة الادارة تنعقد الاربعاء لبحث اقتراحي التغطية الصحية ونظام التقاعد

لجنة الادارة تنعقد الاربعاء لبحث اقتراحي التغطية الصحية ونظام التقاعد

on July 31, 2017

تعقد لجنة الادارة والعدل جلسة لها الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 2/8/2017، وذلك لمتابعة درس:

1- اقتراح القانون المتعلق بانشاء نظام التغطية الصحية الشاملة (مشروع البطاقة الصحية).

2- اقتراح قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com