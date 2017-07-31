فرنجيه لوفد من بجدرفل: ندفع ثمن اخطائنا مرحليا ونكسب مصداقيتنا دائما on July 31, 2017

قال رئيس تيار “المرده” امام وفد من اهالي بجدرفل في قضاء البترون: “لنا معكم علاقات تاريخية واذا ابتعدنا فابتعادنا كان افساحا للمجال بل خدمة للبعض. ونعتذر عن اي تقصير، والتقصير تعوضه المحبة. قد تكون مشكلتنا عند البعض اننا موجودون اما نحن كمرده فقلناها ونقولها قناعة: الوطن يتسع للجميع وناسنا معنا في كل ظرف وحين، في الضعف والقوة. ونحن نعرفكم ونعرف كيف تحتكمون الى ضميركم ونعرف انكم لا تقبلون لا بإلغاء ولا بإقصاء لأننا من مدرسة واحدة. وما مررنا به يؤكد ان المراكز على حساب الحلفاء رفضناها”.

أضاف: “كل منافسة هي مشروعة اذا كانت ايجابية، اما السلبيات فلو خدمت البعض هي مدمرة للوطن”.

وتابع: “ندفع ثمن اخطائنا مرحليا ونكسب مصداقيتنا دائما. في الاستحقاق المقبل ستتكشف الاحجام نسبيا، ليس همنا الاشخاص وتمسكنا بمشروعنا من انتمائنا للوطن والأرض واليوم وحدتنا مطلوبة لمواجهة الارهاب الذي يستهدف الجميع”.

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