عون: سنجري في مجلس الوزراء تقييما للواقع بعد إقرار السلسلة وثمة ملاحظات لا بد من درسها on July 31, 2017

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون زواره اليوم أنه “سيجري مع رئيس الحكومة والوزراء في الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء يوم الاربعاء المقبل تقييما للواقع الذي استجد بعد إقرار مجلس النواب سلسلة الرتب والرواتب والأحكام الضريبية الجديدة، وذلك في ضوء ردود الفعل المتفاوتة التي برزت على مختلف الصعد”.

وأشار عون أمام زواره الى أن “ثمة ملاحظات طرحت في اكثر من قطاع لا بد من درسها بروية ومسؤولية وبعيدا عن المزايدات السياسية والاعلامية، لأن الأمر يتعلق بالسلامة العامة لمالية الدولة من جهة، وبالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من جهة ثانية، إضافة الى كون التشريعات التي أقرها مجلس النواب على صلة مباشرة بحقوق العمال والموظفين ومكتسباتهم والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، فضلا عما ترتبه على الدولة من موجبات”.

وجدد التأكيد أن “إقرار الموازنة خطوة ضرورية على مجلس النواب إنجازها في أسرع وقت بهدف انتظام الوضع المالي وتحديد واردات الدولة وما يترتب عليها من نفقات”.

وكانت المواقف التي برزت بعيد إقرار مجلس النواب لسلسلة الرتب والرواتب والاحكام الضريبية محور متابعة خلال اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية مع زواره اليوم في قصر بعبدا، حيث تم عرض عدد من النقاط المتصلة بالسلسلة والضرائب مع سياسيين ومصرفيين ونقابيين، اضافة الى متابعته مواضيع بيئية وأخرى ديبلوماسية.

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