عقبات لوجستية تدفع لـ «تجزئة» صفقة حزب الله – النصرة لإخراج آلاف النازحين on July 31, 2017



من تبادل الجثامين إلى تبادل الأسرى، بوشرت المرحلة الثانية من صفقة «حزب الله» وجبهة النصرة سابقا «تحرير الشام» صباح امس، وتتضمن إخراج الآلاف من النازحين من جرود عرسال وسط بعض التحفظات على خروج أبو مالك التلة الذي شارك في خطف جنود من الجيش اللبناني ضمن صفقة التبادل، وكان أهالي العسكريين المخطوفين منذ الثالث من أغسطس 2014 الأشد اعتراضا.

ومنذ الصباح الباكر بدأ تجميع الحافلات في منطقة «فليطا» داخل الحدود السورية، لنقل الخارجين من جرود عرسال غير أن عقبات لوجستية وأمنية أخرت تنفيذ الصقفة بعدما تبين أن عدد الحافلات التي وصلت كان ٧٠ فيما العدد اللازم هو ٢٠٠، وتردد أنه تقرر تجزئة العملية على ٥ مراحل.وقد ارتفع عدد الراغبين في المغادرة إلى 11 ألفا، بحسب مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق الياس بوصعب طلبوا المغادرة إلى إدلب

، فضلا عن ثلاثة آلاف اختاروا الانتقال إلى القلمون الشرقي.

وقال وزير شؤون النازحين في الحكومة اللبنانية معين المرعبي في تصيح لـ «العرب اللندنية» ان ما يجري في عرسال عملية تهجير قسرية للنازحين السوريين يقوم بها حزب الله.

لكن وزير الخارجية جبران باسيل، رأى في عشاء للتيار الوطني الحر في البترون، ان عودة النازحين السوريين ستبدأ وبقرار لبناني.

بدوره، رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر أن ما جرى في جرود عرسال: إنجاز كبير يفوق الوصف.

وقال أمام زواره: لقد دخلنا في عرس النصر الحقيقي على الإرهاب.

وبحسب الاتفاق، يحق للمقاتل الخروج بسلاحه الفردي فقط، دون المتوسط والثقيل وبحقيبة واحدة، وان يسلك الموكب طريق فليطا، قارة، حمص، حماة، السليمية، حتى ريف حلب.

ويضمن الجانب الإيراني سلامة المغادرين طيلة هذه الطريق، بينما تضمن النصرة، سلامة أسرى الحزب الخمسة.

اما واحد مقابل دفعة، واما الكل مقابل المجموع العام.

أما الثلاثة الآخرون الذين أسروا حديثا فيسطلقون في «اللبوة» فور تحرك القوافل



.وضمن الشروط الا يتعرض اي من عناصر حزب الله لركاب الحافلات، أو يدقق بأسمائهم وبهوياتهم، وإذا كان لا بد من الصعود إلى الحافلة فذلك ضمن الضوابط العامة.ورغم هذه البنود فقد ظهرت ثغرات قبيل الظهر أفضت إلى عرقلة البدء في التنفيذ بعض الوقت.من جهته المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم اكد ان خروج المسلحين والنازحين هو عن طريق البر، وكل ما قيل عن طريق مطار بيروت عار عن الصحة.وعن امكانية خروج مطلوبين من مخيم عين الحلوة، لفت ابراهيم الى ان الأمر طرح في بداية التفاوض لكننا رفضنا الشروط لانها تمس سيادة الدولة اللبنانية، مشيرا الى ان هناك اسماء طالبوا بخروجها، فيما من المستحيل ان نوافق عليها، وهي ليست سورية انما من جنسيات مختلفة.وقال القيادي الفلسطيني محمود عيسى الملقب بـ«اللينو» ان العدد الذي طرح لمغادرة مخيم عين الحلوة يبلغ 120 بينهم 27 لبنانيا.في هذه الأثناء اعلن الاعلام الحربي التابع لحزب الله عن اشتباكات بين عناصر النصرة في وادي حميد على خلفية دفن جثامين قتلاهم ما ادى الى مقتل ثلاثة وجرح خمسة!الى ذلك يواصل الجيش اللبناني استعداداته لخوض معركة تحرير جرود القاع ورأس بعلبك من مسلحي داعش، مع اشكالية ميدانية اضاءت عليها اذاعة «صوت لبنان» الناطقة بلسان حزب الكتائب، تتمثل في انتشار داعش على جانبي الحدود اللبنانية – السورية، كما كانت النصرة، وما يعنيه ذلك من احتمال مشاركة الجيش السوري وحزب الله في العملية العسكرية انطلاقا من الداخل السوري ايضا، وفتح باب المشاركة في هذا العمل السيادي على مصراعيه على الرغم من الموقف الجامع المعروف ضد التنظيم المسلح.ويقدر عدد الدواعش في هذه الجرود بسبعمائة عنصر وسط جغرافيا ملأى بالمغاور والجبال الشاهقة.وينتشر التنظيم على 32 موقعا مشرفا في الجرود غالبيتها محصن، وهذا ما قد يستدعي عمليات انزال من الجو.وعن ساعة صفر العملية الجديدة قالت مصادر لـ«الأنباء» ان التوقيت عند قائد الجيش العماد جوزف عون واليوم عيد وغدا يوم آخر.مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان دعا من عكار الى دعم الجيش اللبناني للقيام بدوره، لافتا الى ان الأمن في البلد من اقصاه الى اقصاه، لا يستتب الا بحضور الجيش، مشددا بمناسبة عيد الجيش اليوم على الالتفاف حوله، وقال: لا يحفظ أمن عرسال الا الجيش اللبناني حصرا.ووجه دريان التحية الى رئيس الحكومة سعد الحريري على الانجازات التي حققها في زيارته للولايات المتحدة حيث حمل هم لبنان واقتصاده الى المحافل الدولية.وسيشارك الحريري الى جانب الرئيسين ميشال عون ونبيه بري في احتفال عيد الجيش اليوم الثلاثاء حيث سيجري تخريج 237 تلميذا ضابطا في مختلف الأسلحة العسكرية والامنية.

الانباء ـ عمر حبنجر

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