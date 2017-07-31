دورة لكشافة التربية الوطنية في بينو عكار

أقامت المفوضية العامة لكشاف التربية الوطنية دورة تدريبية في الفنون الكشفية والأعمال الريادية في مدرسة بينو الرسمية المختلطة، وتأتي هذه الدورة في سياق الدورات السنوية التي تقيمها المفوضية وتنتقل سنويا على المناطق اللبنانية.
قاد الدراسة عبد الرزاق الباني، وقائد المخيم ايلي الياس نمر، والمشرف العام المفوض العام مخايل خير الله، بمساعدة عدد من القادة.
ووجهت المفوضية لكشاف التربية الوطنية الشكر الى مدير المدرسة رياض نادر والى اهالي بينو العكارية على التعاون وحسن الضيافة.
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