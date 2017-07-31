دورة لكشافة التربية الوطنية في بينو عكار on July 31, 2017

أقامت المفوضية العامة لكشاف التربية الوطنية دورة تدريبية في الفنون الكشفية والأعمال الريادية في مدرسة بينو الرسمية المختلطة، وتأتي هذه الدورة في سياق الدورات السنوية التي تقيمها المفوضية وتنتقل سنويا على المناطق اللبنانية.

قاد الدراسة عبد الرزاق الباني، وقائد المخيم ايلي الياس نمر، والمشرف العام المفوض العام مخايل خير الله، بمساعدة عدد من القادة.



التعليقات

استمرت الدورة من 27 تموز وحتى 30 منه وشارك فيها كشافون من مختلف المناطق اللبنانية، تخطى عددهم 70 مشاركا. واختتمت الدورة بتسليم الشهادات للمشاركين.ووجهت المفوضية لكشاف التربية الوطنية الشكر الى مدير المدرسة رياض نادر والى اهالي بينو العكارية على التعاون وحسن الضيافة.