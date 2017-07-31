جولة طبية إجتماعية لجمعية الإمداد شملت مسنين في البقاع on July 31, 2017

نفذت جمعية إمداد الإمام الخميني – بعلبك، جولة تفقدية شملت 110 مسنين في القرى المحيطة بمدينة بعلبك، ضمن سلسلة الأنشطة الاجتماعية والصحية المستمرة، بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية.

وأجرى الطبيب علي الزين معاينات طبية مباشرة، وقدم للعجزة الذين لا معيل لهم ممن ترعاهم الإمداد الأدوية والعلاجات المناسبة، في حضور المسؤول الصحي للجمعية وفريق من مسعفي الهيئة الصحية الإسلامية.

وأجريت لجميع العجزة فحوصات السكري والضغط والتغذية، في إطار المتابعة لأوضاعهم ضمن برنامج الاهتمام بالطفل اليتيم والمسن الفقير داخل أسرته.

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