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جنجنيان اثنى على دور الجيش ودعا الدول الداعمة لتسليحه

on July 31, 2017

أكد النائب شانت جنجنيان في حديث لاذاعة “صوت لبنان – 93,3” ان الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المخولة الدفاع عن لبنان، مثنيا على تضحيات الجيش وداعيا الدول لدعمه من خلال تسليحه.

وجدد جنجنيان موقف القوات اللبنانية المعارض لمشاركة أي طرف لبناني في القتال خارج الحدود اللبنانية، معتبرا “ان أي عملية ضد الارهاب خارج هذه الحدود لا تعني لبنان أو جيشه باستثناء مراقبة النيران “.

وعن فرضية التنسيق مع الجيش السوري في معركة جرود القاع ورأس بعلبك، قال:”أن ذلك قد يكون ممكنا ضمن اطار التواصل الطبيعي وفتح خط مفاوضات في اي حرب ذات ،قواسم مشتركة”.

وردا على سؤال حول امكانية رد سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب أمل جنجنيان “ايجاد المخرج لبعض النقاط الخلافية”، داعيا الى “ابعاد السلسلة عن أي تجاذب وجدل لعدم عرقلة اقرارها الذي لم يعد يحتمل التأخير”، وموضحأ “ان أي تعديل في بنود السلسلة ممكن حتى بعد اقرارها”.

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