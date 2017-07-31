بو عاصي من البقاع الشمالي: الجيش المسؤول الوحيد عن عرسال وأمنها on July 31, 2017

بدأ وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي جولته في البقاع الشمالي من مقر قيادة اللواء التاسع في اللبوة، برفقة مرشح “القوات اللبنانية” في بعلبك-الهرمل طوني حبشي ومنسق البقاع الشرقي في “القوات” جورج مطر.

وتفقد بو عاصي المواقع الأمامية للواء التاسع في الجيش في جرود عرسال، مؤكدا الوقوف خلف الجيش، ومهنئا إياه بعيده.

ورفض بو عاصي مقولة “أن الجيش يأخذ دور المتفرج في عرسال”، مؤكدا أنه “المسؤول الوحيد عن الحدود وعرسال وأمنها”. وأشار الى أن “القرار السياسي بتجهيز الجيش ودعمه متخذ”، لافتا إلى أن القيادة العسكرية تمنت عليه “عدم الذهاب إلى المخيمات في عرسال لأن ذلك يتطلب حماية كبيرة، فيما عناصرها تؤمن خروج النازحين من البلدة”.

واعتبر أن “عودة النازحين اليوم بادرة خير، والقوات مع العودة وضد المفاوضة مع النظام السوري، وسأزور أهل القاع ورأس بعلبك وجديدة الفاكهة وأتواصل مع قيادة الجبهة الموجودة هناك بوجه داعش، كي أعطيهم كل الدعم، وإذا احتاجوني في الجبهة فلن أتردد”.

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