المجلس الوطني لثورة الارز: حزب الله يقاتل بالإنابة عن حكومة فاشلة on July 31, 2017

عقد “المجلس الوطني لثورة الأرز” – الجبهة اللبنانية، إجتماعه الأسبوعي في مقره العام برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية المدرجة على جدول الأعمال.

وأسف المجتمعون في بيان، “لكل أنواع التقصير الممارسة في هذا العهد الذي أمله اللبنانيون عهد الحسم”، معتبرا أن “الأمور تشي بتسويات وتزلفات ومؤامرات”. ورأى أن الوقائع تشير الى ان “حزب الله يحسن إدارة اللعبة الموكلة إليه، ويساعده في ذلك ما يمتلك من إمكانات لوجستية تفوق حجم دولة منظمة بأجهزتها المدنية والعسكرية، ناهيك عن تواصله مع العاصمة الإيرانية دونما الأخذ بالإعتبار بما تنص عليه القوانين اللبنانية وفي طليعتها قانون الأحزاب والجمعيات والتعديلات التي طرأت عليه”.

واعتبر البيان أن “حزب الله في معركة الجرود يقاتل بالإنابة عن حكومة فاشلة هو شريك فيها وشاهد حي على فشلها”، لافتا الى أن “حالة عدم ظهور إعتراض على عملية الجرود من قبل المجتمع الدولي يعني صراحة موافقة ضمنية على العملية، وإعترافا بدور حزب الله المدعوم من الجمهورية الإسلامية في محاربة الإرهاب، في مقابل دولة وحكومة ضعيفة ومنقسمة على نفسها لا تستطيع حسم أي موضوع مهما كان كبيرا أو صغيرا”.

وأكد “الوقوف إلى جانب السلطة القضائية في مطالبها، متمنيا على “رئيس الجمهورية المؤتمن على دستور البلاد تصويب المسار والإعوجاج الناتج عن لعبة المزايدات السياسية والإنتخابية، والذي أفضى إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب بموجب قانون متسرع، علما أن فخامة الرئيس إعترض على إقرار السلسلة قبل تأمين مواردها”، معتبرا أن “القانون المقر لتمويل السلسلة جاء مخيبا لأن المباحثات والنقاشات وعملية التوافق والوعود المقطوعة لتجنب صدور أي مواد مخالفة للدستور والقوانين والمبادىء القانونية هي مخيبة للآمال”، محذرا من “مسار خاطىء إعتمد لأنه سيحرم الناس مستحقاتهم لأن الضرائب غير المدروسة ستأكل أجورهم”.

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