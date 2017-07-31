الداوود حيا الجيش في عيده: تزامن مع معركة تحرير الجرود on July 31, 2017

حيا الأمين العام ل”حركة النضال اللبناني العربي” النائب السابق فيصل الداوود، في بيان له، “الجيش في عيده، والذي يتزامن مع الإنجازات الميدانية التي يحققها في تصديه للارهاب التكفيري، وفي تفكيك الشبكات الإرهابية بالتعاون والتنسيق مع القوى الأمنية الأخرى، ويتكامل مع المقاومة في ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة”، والتي تثبت كل يوم صحتها، في صون امن لبنان، والدفاع عن سيادته، وما معارك تحرير جرود عرسال ومعها جرود رأس بعلبك والقاع الا تأكيد على الدور المشترك بين الجيش والمقاومة واحتضان الشعب لهما”.

اضاف:” في هذه الذكرى، التي يعم الفرح اللبنانيين بطرد الإرهابيين من ارضهم، كما فرحوا يوم تحرير الجنوب من العدو الإسرائيلي، فان فرحهم لن يكتمل الا بتحرير العسكريين المخطوفين لدى تنظيم “داعش” الإرهابي، الذي اقتربت عملية دحره من الأرض اللبنانية والتي سيكون للجيش الدور الأساس فيها، كما فعل “حزب الله” مع “جهة النصرة”.

وختم :”اننا نهنئ الجيش قائدا وضباطا ورتباء وافرادا بعيدهم الوطني، والذي بات له معنى، بعد ان بات الجيش من كل الوطن ولكل الوطن وعلى مساحة كل الوطن”.

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