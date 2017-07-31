أبو فاعور: سنخوض الاستحقاق الإنتخابي بشجاعة وانفتاح on July 31, 2017

أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور “الالتزام بالخيارات الاستراتيجية للنائب وليد جنبلاط لا سيما في مسألة المصالحة التي هي خيار حاكم لكل الخيارات الأخرى سياسية كانت أو غير سياسية وبالتالي خوض كل الاستحقاقات على هذه القاعدة”.

كلام النائب أبو فاعور جاء خلال لقاء تشاوري مع الهيئات الدينية في قرى راشيا والبقاع الغربي للبحث في الأوضاع السياسية والاستحقاقات المقبلة حضره القاضي المذهبي الشيخ منير رزق رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ الشيخ صالح أبو منصور، وكيل داخلية التقدمي رباح القاضي أعضاء المجلس المذهبي الشيخ يوسف أبو إبراهيم والشيخ أسعد سرحال، وإبراهيم نصر، وعضو هيئة الاتحاد العمالي العام النقابي أكرم عربي، وفاعليات.

وأكد أن “محاولات عزل أو إقصاء او تهميش الحالة الوطنية التي طالما مثلتها المختارة لم تنجح سابقا ولن تنجح اليوم، وايا كانت ملاحظاتنا على القانون الانتخابي الهجين الذي أقر فإننا سنخوض هذا الاستحقاق بكل شجاعة وصلابة وانفتاح وسنخرج منه منتصرين لأجل المواطن وحقوقه، ولأجل الشباب اللبناني، وسنثبت للجميع ان المرجعية الوطنية والمدى الوطني للحزب التقدمي الاشتراكي لن ينال منها احد مهما كثرت المحاولات والاستهدافات وتعددت وسائلها وأدواتها”.

التعليقات