تكريم الوزير البلجيكي في اهدن ودروع تقديرية من البيت الزغرتاوي on July 30, 2017

أقام رجل الاعمال اللبناني رئيس جمعية “ليبانو سبورا” ريمون مكاري حفل غداء تكريميا في منزله في اهدن، على شرف وزير الدولة البلجيكي اندريه فلاهو، والسفير البلجيكي في لبنان أليكس لينار.

شارك في الغداء وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الدكتور بيار رفول، النائبان علي عسيران واحمد فتفت، النواب السابقون: نائلة معوض، قيصر معوض وجواد بولس، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض، رئيس بلدية اهدن زغرتا الدكتور سيزار باسيم، نائب رئيس الرابطة المارونية المحامي توفيق معوض، رئيس حركة الارض المحامي طلال الدويهي، رئيس الجامعة الثقافية العالمية في اوستراليا ونيوزيلاندا الشيخ ميشال الدويهي، رئيس البيت الزغرتاوي انطونيو يمين، وحشد من الفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والامنية والاعلامية ووجوه زغرتاوية.

في بداية اللقاء، رحب مكاري بالوزير البلجيكي والضيوف في ربوع اهدن، البلدة السياحية والنموذجية، وعروس المصايف. من ثم اعطى الكلام للوزير فلاهو الذي شكر مكاري على حسن استقباله وضيافته.

ثم تحدث باسم البيت الزغرتاوي نائب الرئيس طنوس دويهي الذي اشار في كلمته الى ان “البيت الزغرتاوي تأسس على العلاقات والتواصل بين الزغرتاوي المقيم والزغرتاوي المغترب”، لافتا الى “انطلاق علاقة تعاون بين البيت الزغرتاوي وبلجيكا”. وقدم درعا تقديرية لفلاهو.

بدوره، شكر يمين لمكاري كل “تقديماته ومساعدته للبيت الزغرتاوي في تعزيز التواصل بين الزغرتاويين المقيمين والمغتربين”. من ثم وضع على صدره “زر” البيت الزغرتاوي، وسلمه درعا تقديرا لعطاءاته ودعمه لنشاطات البيت الزغرتاوي.

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