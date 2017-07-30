المعركة مع «داعش» إلى ما بعد «عيد الجيش» on July 30, 2017

الترقب مستمر لتحديد ساعة صفر بدء تعامل الجيش اللبناني مع مجموعات داعش في جرود رأس بعلبك والقاع. والمرتبطة من حيث التوقيت مبدئيا باستكمال تنفيذ الاتفاق بين حزب الله والنصرة، وتاليا تسلم الجيش للجرود التي سيطر عليها الحزب من النصرة. إلى جانب تمرير احتفال الجيش بعيده السنوي الثاني والسبعين في الأول من اغسطس، والذي يتخلله تسليم السيوف الى 237 ضابطا متخرجا من المدرسة الحربية برعاية وحضور الرئيس ميشال عون وأركان الدولة وأعضاء السلك الديبلوماسي والملحقين العسكريين.

وذكرت مصادر متابعة لـ «الأنباء» ان قيادة الجيش تستكمل تجهيزاتها للمعركة مع داعش لتأتي سريعة وحاسمة، وبقدراتها الذاتية، تأكيدا للقدرة على تحمل المسؤولية الوطنية في الدفاع عن حدود لبنان وسيادته ولتجنب ما من شأنه تبرير تدخلات داعمة لغاية توظيفها سياسيا في الداخل والخارج.

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