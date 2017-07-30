الاحزاب الوطنية التقدمية دعت الى استكمال تحرير باقي جرود عرسال on July 30, 2017

عقد لقاء الأحزاب الوطنية التقدمية في النبطية اجتماعا استثنائيا في مركز الحزب الديمقراطي الشعبي، في حضور أحزاب الشيوعي اللبناني، الديمقراطي الشعبي، البعث العربي الاشتراكي وحركة الشعب.

ودان المجتمعون في بيان “الإجراءات العنصرية التي يتخذها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وأخرها ما يتعلق بالمسجد الأقصى، مستضلة بالانفتاح العلني للرجعية العربية على الكيان الصهيوني، في محاولة منها لتهويد مدينة القدس وسائر المناطق المحتلة، غير أن الانتفاضة أجبرت العدو الصهيوني على التراجع عن إجراءاته التعسفية”.

ولفتت الاحزاب الى ان اللقاء إذ يحيي “انتفاضة الشعب الفلسطيني البطل يدعو كافة الفصائل الفلسطينية إلى التوحد من أجل قيادة هذه الانتفاضة لتحقيق أماني وأمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية على كامل تراب فلسطين”.

واشارت الى “ان تحرير جرود عرسال من الإرهاب على ايدي المقاومة الإسلامية والجيش اللبناني في ظل احتضان ودعم وطني وشعبي، يطرح مجددا أولوية التصدي المشترك للمشروع الآمريكي الإسرائيلي وأدواته من أنظمة وقوى سياسية ومجموعات إرهابية”.

وفي هذا الإطار، حيا اللقاء جميع الشهداء “الذين سقطوا في معركة تحرير جرود عرسال”، ودعا إلى “استكمال تحرير باقي الجرود وضرب أي قاعدة أمنية ثابتة للإرهاب والتصدي للخطر الداخلي النابع من النظام الطائفي المذهبي ومن الخطاب المذهبي لبعض القوى السياسية اللبنانية الساعية لضرب البعد الوطني لهذه المعركة لتحسين موقعها في المعادلة الداخلية”.

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