أسبوع الموضة في بيروت.. تحذير ونزاع قضائي وبيان on July 30, 2017

ورد الينا من مدير الشؤون الدولية لاسبوع الموضة في بيروت، التالي:

بيان رسمي

.أسبوع الموضة في بيروت® هو حدث عالمي وخيري، وهو من تنظيم وادارة مجموعة معلولي الدولية وحده، فروعيها في بيروت ودبي

أسبوع الموضة في بيروت® هي علامة تجارية مسجلة، بموجب شهادة العلامة التجارية رقم ٨٥٢٧١ من وزارة الاقتصاد والتجارة اللبناني بتاريخ ٢٠٠٠/١٠/٢٨

أسبوع الموضة في بيروت® جميع الحقوق محفوظة لمجموعة معلولي الدولية الذي يمثلها المهندس زيكار السخي معلولي

أسبوع الموضة بيروت® هي منظمة غير ربحية وغير سياسية، وهي منظمة غير حكومية (بموجب علم وخبر رقم ٧٧٧ من وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية)، المعترف بها رسميا لمساعدة المحتاجين، جميع الحقوق محفوظة

أسبوع الموضة في بيروت® و/أو منظمة أسبوع الموضة بيروت® و/أو مجموعة معلولي الدولية و/أو المهندس زيكار السخي معلولي ليس لهم اي علاقة أو أي اتفاق أو أي عمل تجاري أو أي صفقة مالية او وجود أي أدلة ملموسة او أي وثائق موقعة على الإطلاق ماضيا” او حاضرا” أو مستقبلا” مع السيد جوني فضل الله (لبناني الجنسية) او عقيلته أو إدارة ليبس​​ أو أي طرف ثالث في بيروت – لبنان، و/او مع السيد إيهاب مبروك (مصري الجنسية) او شركة مولتي آرت أو أي طرف ثالث في القاهرة – مصر، أو الدعوى القضائية والنزاع القائم ما بين السيد جوني فضل الله و السيد إيهاب مبروك

ان مجموعة معلولي الدولية وأسبوع الموضة في بيروت® ومنظمة أسبوع الموضة بيروت® تعلن ان السيد جوني فضل الله و/أو عائلته و/أو إدارة ليبس​​ و/أو أي طرف ثالث، ليس لديهم أي صفة إدارية او فنية وليس شريكا” في الحدث او النشاط او منتسبا” الى المنظمة او وجود أي اتفاق او وثائق موقعة على الإطلاق ماضيا” او حاضرا” أو مستقبلا”، ان العلاقة كانت مقتصرة فقط بمهمة معينة وفقط لفترة قصيرة من الزمن

لذلــــــــك

نحذر ويحظر على الإطلاق السيد جوني فضل الله و/أو عائلته و/أو إدارة ليبس​​ و/أو أي طرف ثالث انتهاك حقوق استعمال اسم أسبوع الموضة بيروت بأي شكل كان أو أي اسم مشابه كليا” أو جزئيا” او انتحال وادعاء اي صفة ادارية او فنية او شراكة في الحدث او النشاط او المنظمة او المجموعة او أدلاء او أعلن بأي تصريح في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في لبنان و/او الخارج ماضيا” او حاضرا” أو مستقبلا” يحظر على الإطلاق ، ان أي انتهاك أو عدم الامتثال لهذا البيان الرسمي ومطالبنا، سوف يخضع للإجراءات جنائية وقانونية وتكبد العقوبات الشديدة والتعويضات

مع احتفاظ بحقوقنا كافة أيا كانت ولأية جهة انتمت

ريتا كاي

مدير الشؤون الدولية

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