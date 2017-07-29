محفوض: أي جزمة جيش غريب تدوس أرض لبنان هي احتلال on July 29, 2017

رأى رئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض في تصريح أنه “لزاما

على الحكومة اللبنانية معرفة ما اذا كان الجيش السوري قد دخل الى الاراضي اللبنانية نتيجة حرب جرود عرسال الاخيرة لأننا لا نريد الخلاص من احتلال الإرهابيين والتكفيريين لنقع في احتلال من نوع آخر أكان إسمه الجيش السوري او سواه ،لأن المبدأ العام بالنسبة لنا, أي جزمة جيش غريب تدوس أرض لبنان هي احتلال” .

وبالنسبة للحضيرات لمعركة جرود رأس بعلبك اعتبر محفوض “ان تحضيرات الجيش اللبناني لتطهير وتحرير جرود رأس بعلبك سيواكبها إجماع لبناني وهذا لا نقاش فيه ، وهذا مطلب ننادي به منذ سنوات حيث ان أي حبة تراب يحتلها غرباء مهما كانوا يجب تحريرها وتطهيرها بسواعد الجيش اللبناني وحده دون سواه ، أما واذا رغب أحدهم بالمساعدة فما عليه سوى أن يضع نفسه بتصرف قيادة الجيش اللبناني وهذه القيادة تقرر الإطار والشكل لهذه المساعدة”.

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